網路盛傳「太白粉很毒、勾芡傷身」，台灣人最愛的湯品，包括羹湯、酸辣湯…等有勾芡的菜餚也被牽連。醫學院教授表示，在台灣，太白粉都是用馬鈴薯或樹薯做成，之所以會傳「太白粉有毒」，是因為樹薯含有氰酸，必須經過浸泡、發酵、烹煮，去除氰酸後才可以食用。

《早安健康》報導，加州大學舊金山分校前醫學院教授林慶順指出，現在「勾芡」用的粉，在台灣最常用的就是馬鈴薯或樹薯，因為它們都含有澱粉，包括米、麥、馬鈴薯，都含有大量的澱粉，因此若要說「太白粉有毒」或「勾芡有害」並不完全正確。

至於樹薯含有氰酸，所以導致太白粉有毒的說法，也遭林慶順否認，因為樹薯必須經過浸泡、發酵、烹煮才可食用，用樹薯做成的食品，包括珍珠奶茶裡的珍珠，都是用樹薯粉做成，已經去除氰酸，所以也不會有食安問題。

此外，食藥署也發文澄清，太白粉本身是由樹薯製成，新鮮樹薯塊根確實含有微量毒性的氰酸，但太白粉（樹薯粉）是將樹薯去皮煮熟、經過乾燥磨碎、篩分清洗等加工後抽取出的澱粉，在反覆加工的過程中早已去除氰酸，因此只要購買有標示來源、包裝完整的太白粉，並不會對人體產生危害。不過食藥署也提醒，想減肥的人最好別吃太多，畢竟太白粉也是澱粉，熱量不低，過量攝取恐導致身材走樣。

(中時電子報)