掌握在民主黨手裡的美國聯邦眾議院，將於13日起對總統川普的彈劾調查進入公開聽證階段。

法新社報導，川普被控濫用職權，違法脅迫基輔當局提供有關2020大選可能的民主黨對手拜登（Joe Biden）的負面消息，意圖抹黑拜登。這場「電話門」風暴恐威脅到川普的總統大位。

目前彈劾調查掌握到的證據，涵蓋烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今年4月當選以來的一系列事件，雙方皆希望重整彼此的關係。澤倫斯基尋求美國援助及訪美與川普會談；川普則尋求烏克蘭對拜登展開「調查行動」。

● 川普律師朱利安尼開啟「電話門」風暴

川普於4月19日致電恭賀當時勝選的澤倫斯基。幾天後，川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）公開表示，美國希望烏克蘭調查烏國天然氣公司Burisma。拜登之子韓特（Hunter Biden）在2014至2019年間擔任Burisma董事。

朱利安尼還呼籲，應對2016年大選時烏克蘭疑暗助民主黨總統候選人希拉蕊、陰謀攻擊川普一事調查。

朱利安尼的地下外交，首當其衝的是讓美國駐烏克蘭大使尤凡諾維契（Marie Yovanovitch）遭川普撤職；尤凡諾維契曾反對朱利安尼介入對烏政策。

另一影響是：川普要副總統彭斯（Mike Pence）不要參加澤倫斯基5月14日的就職典禮，改派能源部長裴利（Rick Perry）代打。據吹哨揭弊者8月的檢舉，美方降低出訪層級，就是向烏克蘭新政府釋出訊息－川普想要烏克蘭對拜登展開調查。

● 美駐歐盟大使與烏克蘭官員會面 談交換條件

7月10日在時任白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）辦公室的會議上，美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）告訴烏克蘭官員，他們尋求的「川澤會」取決於「對能源公司的調查」，後者指的就是Burisma。他還告訴烏克蘭官員，交換條件是由川普得力助手、白宮代理幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）所授意。

根據證人聽證證詞，桑德蘭說的是：「我們和幕僚長的共識是，若能展開對能源公司的調查，兩國領袖的會面才有譜。」

證詞還顯示，反對將兩件是掛鉤的波頓立即縮短會議時間，但桑德蘭在隨後的會議繼續談論此事。

● 川普扣住軍事援助 施壓烏克蘭

7月19日，身兼白宮預算局局長的穆瓦尼凍結向烏克蘭提供價值3.91億美元（約新台幣120億元）的軍事援助計畫。他向預算官員說，這是川普的命令，但並未解釋原因。但穆瓦尼10月時告訴記者凍結一事與要烏克蘭查案有關，並表示這樣的交換條件並無錯誤。

川普於7月25日致電澤倫斯基。根據白宮公布的概要摘錄，川普明確表示他希望烏克蘭展開調查，並暗示這與援助和兩人日後會面有所關聯。

摘錄內容顯示，川普說：「我希望你能幫我們個忙，因為我們國家經歷很多事，烏克蘭對此了解許多。如果可能的話，我希望你找出整個情況到底出了什麼事，這一點非常重要。」

「有很多關於拜登兒子的話題…很多人想知道。」川普還建議基輔當局與美國司法部長巴爾（Bill Barr）合作。

●對話紀錄曝光 川普施壓烏國謀私利更為明顯

在7月25日的通電後，桑德蘭施壓烏克蘭要進行調查。桑德蘭和其他美國外交官的對話紀錄表明，他始終聚焦於川普所堅持烏方「可辦到的事」－即調查拜登父子，作為烏克蘭拿到美國軍援的交換條件。

桑德蘭於8月9日寫道：「我認為總統（川普）真的很希望烏克蘭能做到。」

桑德蘭當時還幫澤倫斯基草擬好一份可讓川普滿意的聲明。根據一份8月13日的文本，內容是「我們打算著手並完成一項對相關事實與情節的透明、公正調查，包含涉及Burisma公司和2016年大選，以便日後不再發生這類問題。」

(中央社)