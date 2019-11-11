蔡清祥(陳志賢攝)

蔡清祥與檢察機關、警政署、調查局、廉政署官員宣誓嚴查賄選(陳志賢攝)

法務部因應明年總統及立委選舉查察，為彰顯查賄成果，展現反賄決心，今天下午舉辦「全力查賄、齊心反賄」記者會，法務部長蔡清祥致詞時表示，法務部整合檢警調廉，嚴查以金金錢、暴力影響選舉案件，並特別重視境外資金介入及假訊息妨害選舉情事，對於具體賄選案件，各地檢察署應速偵速結，另對假訊息案件亦應積極偵辦，適時發布新聞澄清。

蔡清祥表示，為維護選舉公平、公正，法務部業訂頒選舉查察工作綱領，整合檢、警、調、廉四大系統嚴查，並函令各地檢署應分析轄內賄選熱區，鎖定高風險涉賄對象，積極佈建，適時檢討成效。對於具體賄選案件，應即時分案、精緻偵查及縝密蒐證，以提升法院羈押核准率，並能速偵速結，展現辦案效率。

今天的記者會除首映法務部拍攝由台中地檢署檢察官張凱傑(藝人張晨光姪子)擔綱演出的「科技查賄」影片外，並由北檢檢察官羅韋淵、郭建鈺2人說明去年九合一選舉，檢、警、調、廉共同努力查察賄選的成果。

法務部強調，明年總統及立委選舉查察，鎖定「嚴查賄選」、「嚴防假訊息影響選舉」、「防制選舉暴力」、「防制選舉賭盤」、「阻絕境外資金」5大查賄工作重點，阻絕外力影響選舉結果。有關明年選舉查察，目前各地檢察署已受理105案、被告165人，正積極偵辦中。

應邀出席記者會除蔡清祥外，還包括中選會主委李進勇、檢察總長江惠民、高檢署檢察長王添盛及警政署、調查局、廉政署官員。

(中時 )