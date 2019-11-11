(16:00更新內文)國民黨總統參選人韓國瑜11日宣布前行政院長張善政擔任副手，前國民黨主席洪秀柱認為張的專業對韓來說不但互補更是加值，期待「國政配」發揮庶民力量為人民謀福利。

洪秀柱分析，韓國瑜有豐富的選戰經驗，受庶民擁戴，張善政過去擔任行政院長期間，在馬英九總統時代，是施政滿意度最高，不滿意度最低，是副總統以外第2順位的備位元首

洪秀柱認為張善政是一位「貨真價實」康乃爾大學土木環工的「美國博士」，擔任過科技部長、Google公司亞洲硬體總監、國科會電腦中心主任，論經驗資歷與行政能力，是國民黨總統副手的一時之選。

洪秀柱認為，「國政配」搭配後，國民黨不但有「接地氣」的韓國瑜，還有能夠有效轉化政策解方的張善政，一個民主選舉出身，一個有專業能力，正副搭檔為台灣社會解決各項問題，是「強強聯手」。

洪秀柱批評民進黨執政3年多，對權力的掠奪多過對百姓的照顧；無論外交、內政、兩岸、國防還是經濟問題，成績樣樣不及格。只在選舉到時一擲千金，針對各個行業政策買票，其實根本只是揮霍人民的納稅錢，治標不治本。

心中首選！張善政擔任副手 韓國瑜盼「君子之爭」選舉

她指出，張善政有專業能力可為韓國瑜加持，用專業角度搓破民進黨華麗的假象，對整體選情一定有加分。

(中時 )