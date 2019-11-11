榮總新竹醫院肝膽胃腸科醫師楊欣曄指出，衛福部統計國人大腸癌發生人數，連續第11年盤踞10大癌症之首，但大腸癌並非不可治療或預防，只要建立良好飲食習慣，每天定期做運動，更重要的是定期做篩檢，才能遠離大腸癌。

楊欣曄說，根據國家癌症登記數據顯示，每年約1萬5千名大腸癌個案，50歲以上佔近9成， 在大腸癌尚未轉移下，5年存活率有6成以上，第1期癌症甚至可達90％以上的存活率。

統計同時發現，患者有腸道病史、大腸癌家族病史，罹患大腸癌的風險相對較高外，其他尚有肥胖、生活型態不佳、低纖高脂的西方飲食模式。

楊欣曄說，要預防大腸癌最好養成良好的飲食習慣，以魚肉、雞肉等白肉來取代紅肉，多吃高纖蔬果，養成每天定期運動的習慣，並注意體重控制，更重要的是做定期篩檢。

目前國民健康署提供50至74歲的民眾每2年1次免費的「定量免疫法」糞便潛血檢查，此檢查方式不受食物藥物的影響，不需因檢查做任何生活上的改變，只要早期篩檢，早期發現，早期治療，大腸癌就比較不會找上門！

(中時 )