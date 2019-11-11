來府城見證永恆愛情！台南是愛情城市，有眾多的月老廟，台灣名模林志玲11月17日也要在父親林繁男的故鄉台南與日本男星Akria舉辦婚宴！據傳婚宴地點有可能在林爸爸的故鄉後壁，也可能會在台南美術館！其實台南不只有古蹟、美食自然美景，其實也有很多地方是可以拍婚紗的！

在台南觀光旅遊局局觀光行銷科的同仁日前結婚，小倆間跑遍台南37區拍攝的自助婚紗照，以影片方式呈獻給現場親友，而他們也是觀光局經典小鎮—後壁篇影片的代言人，在影片中新娘臉上凸紅圓圈，身穿紅紗，坐在牛車上與新郎接受眾人祝福。這些美麗的台南景點，也盼志玲姐姐知道，更希望提供想拍婚紗的新分享喜悅！

而這令人矚目且專屬台南景點的自助婚紗照，是由二位新人從今年4月起花費半年，利用休假時間走訪台南37區所拍攝，播映後大家紛紛詢問照片中的景點到底是在哪裡？新郎黃俊瑋表示：「因非常熱愛自己的故鄉-台南，而在觀旅局的工作也就是要把台南推廣出去。想到雙方親友來自全台各地，加上自己喜歡拍照，希望可以跳脫以純人景或人帶景的婚紗照模式，轉變成以景帶人的方式拍出結合展現景點特色的專屬婚攝，讓來參加喜宴的賓客知道台南有很多好拍及好吃好玩之處，下次可以親訪看看。今年利用了休假時間跟著朋友走訪台南各區勘景，自己也透過一次一次的拍攝發現台南比自己知道的得更美，好多地方都想拍，囿於時間每區各挑幾點取景，難得因人生大事產生的動力與機會，去做才不會留下遺憾，雖然也曾因為忙到中途想放棄，但在老婆以璇不斷的支持鼓勵下，，希望大家看到台南的美好，跟我一樣愛上台南。」

觀光旅遊局陳信安局長表示，新郎黃俊瑋身兼台南旅遊粉絲團小編，因攝影能力佳，負責業務主要為影片等媒體行銷、攝影、社群經營跟廟宇觀光，局內許多活動精彩照片都出自他手，時時不忘推廣的工作態度也讓其於108年獲得市府模範勞工，並獲邀參與市長黃偉哲270天施政影片行銷篇拍攝；而新娘陳以璇除了行政業務，也負責連假怎麼玩等各類主題新聞及客串觀旅局各項觀光需求攝影MODEL。也因負責今年台南經典小鎮推廣，在交通部觀光局拍攝各小鎮漫遊年影片時，獲後壁區翁區長邀請擔任後壁篇的男女主角。如今兩位修成正果，不僅新人喜悅，朋友、同事們更是給予最大的祝福。

葉石濤名言「台南是個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方」，而美好的事物就要跟大家分享，此次同仁的自助婚紗拍攝點遍及37區，每一區都令人驚艷。

不論是台南農特產品(鳳梨/芒果/稻田)、古蹟(孔廟/山上花園水道博物館)、文化園區(藍晒圖/總爺/蕭壟)、特殊地形地貌(惡地形)、濱海產業(鹽田/沙洲/漁港)、文化展館(生活美學館)、藝術裝置(貓咪階梯)、日式建築(納涼屋)、博物館(奇美博物館)、公園綠地(幾米公園)、風景區(虎頭埤/關子嶺溫泉/德元埤)、彩繪村(永康彩繪眷村)、休閒農場(走馬瀨/仙湖)等等，當然美拍地點不只這些，新郎除了整理出此次的拍攝點外，也貼心標註了其他建議點。

市長黃偉哲表示「台南有許多適合拍照的景點。而秋冬遊台南正是時候，不論是泡湯、品咖啡、喝牛肉湯或是逛老街聽音樂都很夯！遊客趁著旅遊除了可以自己網拍美圖外，台南也擁有許多品質優良的婚紗攝影公司，要結婚的新人不妨可以結合旅遊安排套裝行程給自己不同的外拍體驗與選擇！即將在台南辦婚禮的志玲姐姐不妨也能看看，添台南觀旅局小倆口的喜悅，也讓大家知道林爸爸的故鄉有多美！

(中時電子報)