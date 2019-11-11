雲林縣沿海多鄉鎮無眼科診所，學童看眼科很不便，需賴民間義診。（許素惠攝）

雲林縣議員蔡岳儒等發起免費視力檢查，嘉惠沿海學童配眼鏡。（許素惠攝）

雲林縣議員蔡岳儒關心兒童視力，與婦幼關懷協會、立委蘇治芬及台全醫療體系等為沿海學童視力檢查，並免費配眼鏡，從中發現雲林縣內有口湖鄉等13鄉鎮沒有眼科診所，希望縣府整合民間資源，效法牙科巡迴為學裡檢查視力。

根據縣教育處統計，雲林縣國小學童裸視視力不良率42.63％，偏鄉因為沒有眼科診所，就醫十分不便，蔡岳儒上午在雲林縣議會質詢關心。

蔡岳儒指出，他集結社會資源發起保健視力行動，日前到口湖文光國小為孩子視力檢查並免費配鏡，發現54名學生竟有40位需要配鏡，比例很高，希望衛生局深入調查近視比例的高低，是否和鄉鎮有沒有眼科診所有關？

蔡岳儒要求縣府仿照牙醫，整合公會等民間資源，協調下鄉巡迴服務，照顧偏鄉學童視力。

雲林縣衛生局長曾春美說，學校都有定期視力檢查，複檢率約8成，去年度縣內國小學童裸視視力不良率42.63％，低於全國44.79％，但20鄉鎮中有13個鄉鎮無眼科醫師服務，會積極協調公會協助下鄉服務。

口湖鄉文光國小校長蔡子平表示，眼睛為靈魂之窗，對於正值成長的兒童及少年來說，視力矯正對學習或生活都有莫大幫助，感謝各界的關心，該校受惠公益視力檢查有47學生，其中35人配鏡，讓孩子有更清晰的未來。

(中時 )