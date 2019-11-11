日前福布斯(Forbes)公布2019年度中國大陸富豪榜，共400位大陸富豪上榜。其中前3名馬雲、馬化騰與許家印沒有變化，倒是有兩位富豪的名次變化受到熱烈議論：一位是當年以「飛豬論」受到網民追捧的小米創辦人雷軍，今年跌出了富豪榜，另一位是坐著「起飛的豬肉」而首度闖進前10名的牧原公司創辦人秦英林。這兩位因為豬而起落的大陸富豪，成為今年最受網民津津樂道的話題。

所謂「飛豬論」是指大陸知名手機製造商小米公司創辦人雷軍提出的理論，他在2001年網際網路創業與投資論壇分享個人創業體會時說：「創業就是要找到風口，趕到風口上，豬也會飛。」此一理論隨後在網上被大量引用與熱烈討論，一般將此理論解讀為「乘勢而為」，而雷軍也因小米公司的成功，快速成為富豪，並在2015年登上福布斯大陸富豪第4名。

今年大陸經濟情勢與大環境有不小變化，但福布斯富豪版前幾名變化不大，比較受注意的話題卻與近期最大的民生問題「豬肉價格」有關。據福布剛公布的2019大陸富豪榜上，大陸農牧企業牧原公司的創辦人秦英林則完全是被起飛的豬價推進富豪排行榜的第9名。

隨著去年以來大陸因非洲豬瘟以致豬肉短缺引發豬價飛漲，大陸上市公司牧原股價從去年8月底最低的20.4元(人民幣，下同)持續上至今年10月最高點103.6元，漲幅高達500%。讓秦英林以1173.8億元成為福布斯大陸富豪排行榜第9名，比去年的69名整整躍進了60名，可以說是坐著「起飛的豬」而身價暴漲的大陸富豪。

相較於秦英林，「飛豬論」的創始人雷軍與多位大陸富豪一樣，在榜單上的排行有不小變化，雷軍從2014年最高的第4名跌至2018年的第14名跌，今年又再跌至第25名，其財富從最高的918.5億元縮水至目前的615.2億元。

大陸富豪榜名單與其他國家一樣，隨著經濟形勢的起伏也經常有很大變化。就在網民熱議雷軍「飛豬論」的時候，大陸首富馬雲也曾公開調侃此一理論說：「風過去了，摔死的都是豬。」台灣企業家施振榮則略幽默地稱：「飛的時候靠風，但要飛的久就是要看豬本身，要做一隻有智慧的豬。」不論如何，養豬都能創造出大陸的超級富豪，還打敗近年火紅的高科技業，也證明事在人為，難怪會引起網路與媒體的熱議。

(中時電子報)