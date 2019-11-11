中國時報11日獨家專訪國民黨總統參選人韓國瑜。（袁庭堯攝）

中國時報11日獨家專訪國民黨總統參選人韓國瑜。（袁庭堯攝）

專訪韓國瑜

國民黨總統參選人韓國瑜今天宣布副手人選張善政後，第一個獨家專訪下午獻給《中國時報》。韓提到，若當選的話，未來跟副總統、行政院長將形成「鐵三角」分工，他自己會全台跑透透做「移動式管理」，對南台灣只會更強化，不會弱化；副總統、行政院長坐鎮台北，至於閣揆心中已有幾個屬意人選，最關鍵是要負責「人民有錢」，一定要衝經濟。

「國政配」出爐後，外界關心未來職權如何分工？韓國瑜強調，如果總統、副總統分工不同地點上班，最關鍵還是行政院長坐鎮中樞接受立院監督，事實上是個「鐵三角」，而不是狹隘只看正副總統。

他認為，總統移動式管理、移動式個關懷、移動式的發掘問題，跟總統職權沒任何矛盾，自己有機會當總統會一直不停移動跑來跑去，尤其是南台灣，還有高雄市長這個職責所在，「如果我選上總統，對南台灣關切只會更強化，不會弱化」。

他提到，過去南部政治菁英到北部之後，好像失去一種期待跟關聯性，「我是覺得很可惜」，未來整個台灣從更高角度來看，不分所有都市到鄉村，所有階層、族群都要一視同仁照顧，副總統、跟行政院長坐鎮台北，而自己有很多時間會在台北，也會到南部、東部、外島跑透透。

至於心中是否有行政院長人選？韓國瑜坦言，「在我腦海中有幾個人選，最關鍵他要負責人民有錢」，他一定要衝經濟、辦好教育、做好建設等，方方面面要顧的層面太多，總而言之，行政院長要負責所有政府工作，加大力度衝刺，台灣人要加大力度趕秒 ，沒有時間浪費，行政院長工作會非常吃重，他是國人真正期待之所在。

若是副總統、行政院長將來不是同一個，彼此會有競爭關係嗎？他直說，「不會的」，人與人是奇妙的感情動物，相處融洽的時候，互相針對更遠大目標，有志一同去討論，而總統、行政院長固定每周有一到兩次聚會討論國政；「我個人對我的個性有信心，我是心胸開朗、海納百川」個性，而所用的行政院長也要有這種心胸，一條心為台灣來衝。

中國時報11日獨家專訪國民黨總統參選人韓國瑜。（袁庭堯攝）

中國時報11日獨家專訪國民黨總統參選人韓國瑜。（袁庭堯攝）

中國時報11日獨家專訪國民黨總統參選人韓國瑜。（袁庭堯攝）

中國時報11日獨家專訪國民黨總統參選人韓國瑜。（袁庭堯攝）

(中時 )