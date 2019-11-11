中華隊今（11）日苦戰9局以0比2見負墨西哥，複賽戰績2敗，要想直接打進東京奧運，除了希望今晚美國幫忙打敗韓國，明天晚上也要靠自己之力擊敗韓國。而這麼重要的任務，又要交給旅日歐力士猛牛隊右投手張奕。

中華隊總教練洪一中在台墨戰賽後記者會公布明天台韓戰先發投手，仍將維持預賽的輪值，明天晚上推出張奕先發。期望他重演預賽第2戰對委內瑞拉先發7局，僅被敲出4安，送出6K、無失分好投，幫助中華隊前進東京奧運。

原本傳聞張奕在預賽投完後過於疲憊，為了明年球季爭取躋身歐力士隊先發輪值，可能不會再出賽。但經過洪總今天在賽級記者會公開宣布後，原先的顧慮應已消除，也盼望張奕再為中華隊拿下另一場關鍵勝利。

預賽是靠張奕力撐7局，中華隊才能擊敗委內拉，挺進6強複賽，到了複賽又輪到張奕主投明天的關鍵戰，期待他能夠複製先前的好表現。

(中時電子報)