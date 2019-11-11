縣府為保障橫山鄉內灣、尖石鄉、新豐坡頭漁港等3處風景線通行安全，爭取中央前瞻基礎建設「提升道路品質建設計畫」，3案獲核定補助6667萬元，累計新竹縣共爭取前瞻計畫7億餘元，進行13條道路改善工程。

工務處長林鶴斯表示，這3道路前膽補助經費加上地方配合款有8131萬餘元，待議會通過預算墊付後，將即刻上網招標發包動工。

林鶴斯說明新核定的3項道路工程，尖石鄉竹62線11K＋600~20K現況鋪面破損、平整度不佳且部分路面變形，將以3600萬元改善，維護學生、居民及旅客通行安全。

橫山鄉竹35約5公里路段是連接竹東鎮及橫山鄉重要道路，更是往來內灣、尖石風景區的替代道路，沿途外側護欄老舊毀損，路面破損及部分變形沉陷，將以2千萬元改善。

新豐鄉1-2 線從坡頭漁港出發，穿過台61線銜接竹1-1線連接15 線等幹道，是銜接新庄子聚落區域重要道路，道路鋪面老化、沉陷、龜裂，將以2千餘萬元改善，提升新豐鄉的基礎建設及觀光服務品質。

(中時 )