今天是雙十一購物節，也是2019台北國際旅展的最後一天，累計昨日已有30.4萬人次參展，可見國人對旅遊愛好。為讓民眾買得過癮，旅展今日將特別延長開放至晚上7點，今日有多項專屬雙十一的優惠活動，如消費滿1111元可拿福袋禮，還可參加「11路走天下」活動，有機會抱走價值12萬元的華航澳洲不限航點商務艙機票。

台灣觀光協會指出，今年旅展邀集15位國內外專家學者，在旅展論壇中分享相關旅遊市場見解。據統計顯示，今年1到9月來台旅客中，新南向國家旅客約190.6萬人次，佔所有客群市場22％，其中菲律賓旅客多達36.2萬人，為新南向市場最多的客源地，泰國旅客也較去年同期增加3成人次。

我國近年也持續拓展穆斯林市場，今年全球穆斯林旅遊指數評比中，被列為非伊斯蘭國家旅遊目的地全球第三名。馬來西亞華人旅遊公會榮譽會長包一雄指出，台灣若要拓展穆斯林市場，應加深穆斯林對台認識，並讓他們對台接待能力、環境等有信心。

InMarc by Trancia，總經理Indra Nugraha表示，若要吸引印尼旅客，可帶旅客到熱門打卡景點走訪觀光，並把握印尼人的「追隨性」，強調過去曾接待過哪些印尼名人、印尼企業單位等，都可加深印尼人的信賴度，此外女性多是穆斯林家族旅遊決策者，旅行業者可多以購物、優惠折扣、特殊節慶等關鍵字，吸引穆斯林眼光。

此外，近年旅遊型態轉變，自由行程旅遊大勢，高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨指出，旅遊體驗應思考如何差異化與發揮獨特性，台灣需打造「在地風格主題旅遊」，根據不同主題、旅遊元素，為旅客提供更多元的旅程體驗。

(中時 )