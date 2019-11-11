國民黨總統參選人韓國瑜11日宣布由前行政院長張善政擔任副手後，第一個媒體專訪，下午獻給中國時報。問到他當選後最想立竿見影的政策時，韓毫不猶豫提到青年政策，強調要給青年第一桶金，對於青年住宅也強調絕不是「划芭樂拳」式地開支票。

韓說，針對青年政策，之前提出補助學生出國交換，構想為剛出踏入社會的青年提供「第一桶金」的自立成家基金，「錢給你，作自己；住一起，省到底；留下來，我挺你」。

撐腰3政策的第一項是給予青年第一桶金，也就是自立成家基金，跟學貸不一樣，只要青年願意好好工作，就有一筆貸款可以舒緩生活壓力，且是低利息貸款。

在青年剛起步的前10年最辛苦時，不需要還本金，只要還少額利息，第二項政策是發展優教住宅，鎖定學區的老屋，若屋主願意把房子租借給想要成家的年輕人的話，就能用房屋修繕基金給予鼓勵，並在理想學區內加大青年房租補貼力度，鼓勵青銀在社區內共居，同時活化閒置老屋，陪伴獨居老人。

至於第三項留才補助，則是因應人才外流嚴重問題，可整合現成基金，獎勵制度，對願留台灣發展的科技業人才，返鄉青年，提供安家立業或創業就業協助。

韓說，青年住宅大家已變成比賽飆車式的，你借5萬多、我借10萬多，但最後很多都跳票，其實既有的、現有的宿舍有很多，調整完畢，立刻青年可以住，再加上一部分老青共住，化解青年的壓力。

他強調，這不是「划芭樂拳」，就像現在蔡英文政府喊20萬棟，但實際才5萬多，也沒有達到，他認為對於青年講住宅，不斷講出供給面，不是一個非常好的方法。

(中時 )