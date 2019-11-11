尚朋堂、勳風的掛燙機未符合國家標準。（陳人齊攝）

Midea違規貼上標檢局的檢驗標識，恐觸犯刑法。（陳人齊攝）

適逢1111購物節，家電產品熱賣，消費者文教基金會今天公布市售3款不符合規定的蒸氣掛燙機，發現其中竟有無接地線設計的產品，使用上恐有觸電之虞，還抓包另款掛燙機違規貼上標檢局的產品檢驗標識，恐觸犯刑法虛偽標記罪。

消基會日前於量販店及網購等平台隨機購買10件蒸氣掛燙機實測，發現尚朋堂、勳風的產品未符合國家標準，其中尚朋堂的掛燙機其加熱器無接地裝置，使用上恐造成漏電；勳風的產品則會對週邊電子設備造成干擾，另一品牌Midea則是未經標準檢驗局許可，擅自貼上產品檢驗標識。

消基會指出，由於目前蒸氣掛燙機還未被標檢局列為「應施檢驗商品」，因此不需在產品本體上貼出商品檢驗標識，但這次Midea卻在商品上貼出檢驗標識，懷疑是山寨的太完整，才會連標示都貼上。

標檢局第三組組長王俊超表示，目前已要求問題廠商限期改善，有關安全性結構的產品若屆期未改善，將依消費者保護法第58條處新台幣6萬以上150萬以下罰緩。至於將未列入商品檢驗的產品貼上商品檢驗標識，則可依刑法第255條偽標記罪移送法辦，最高可處一年以下有期徒刑、拘役或一千元以下罰金。

王俊超指出，標檢局會評估將蒸氣掛燙機納入「應施檢驗商品」管理，未來相關商品須經標檢局完成檢驗，並貼上檢驗標識才可販售，若產品有瑕疵或不符規定，將依商品檢驗法相關規定開罰。

台灣科大電機工程系教授蕭弘清則提醒，蒸氣掛燙機用電量大，平均界在1300至1500瓦間，因此接地設計相當重要，建議消費者使用時選用能乘載1500瓦以上的延長線，使用完後應先關閉電源、拔除插座後再將水倒掉，並嚴禁讓幼童把玩，以確保生命安全。

(中時 )