台中市勞工局拍攝的「庇護好讚」系列廣告，今天首次公開5支廣告片，盼讓社會大眾了解庇護工場的價值及內涵，支持且肯定身心障礙者的就業能力與工作成果。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕專業的主播好聲音，重出江湖！勞工局11日首映拍攝的5支「庇護好讚」系列廣告，表達四種不同營運型態的產品及服務，身障朋友有的努力成為手工咖啡師，有的會烘焙美味麵包，有的是維護環境的清潔人員，還公布「盧媽媽Q版人像公仔」，盧與庇護員工一起入鏡，稱讚個個都是天生高手，在職場上找到自己的一片天。

勞工局副局長羅群穆表示，身障朋友進入職場，如果能擁有一技之長，就能增加經濟收入，也能創造成就感，很多善心人士貢獻自己的心力，在訓練過程中讓身障朋友漸漸茁壯，希望 經由舉辦活動來支持、幫忙他們，市府勞工局就扮演這樣的角色。

「盧市長以行動力挺愛心，特別以充滿關懷的聲音為影片配音！」羅群穆指出，台中市府的清潔服務即由身障朋友幫忙，獲得大家支持，讓他們走得更長久更長遠。

由勞工局拍攝的「庇護好讚」系列廣告，以轄內庇護工場四種不同營運型態之產品服務，拍攝5支30秒廣告，今天首次公開5支廣告片，盼讓社會大眾了解庇護工場的價值及內涵，支持且肯定身心障礙者的就業能力與工作成果。

這5支廣告內容，以「庇護好讚」作為核心概念，邀請轄內17名庇護員工一同入鏡，他們個個天生高手的神情，透過庇護工場提供的就業服務，提升工作自信心的改變。

今天活動的亮點，是盧秀燕化身為「盧媽媽Q版人像」公仔，透過該形象設計，代表盧秀燕對於身障者就業能力的肯定，感謝每個「庇護工場」的經營者，透過完善、適切的服務成就工場中每一名身障員工，讓他們成為勞動市場的一份子。

(中時 )