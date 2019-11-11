馬來西亞高等法院宣布，前首相納吉涉及一馬發展公司（1MDB）子公司SRC國際弊案的罪名成立，弊案涉及一筆4200萬令吉的洗錢案等7項罪名。對此，納吉選擇宣誓自辯以面對下輪審訊。

納吉（Najib Razak）今早出席高等法院的審訊，法官用了一小時宣讀判詞，並提出可信的證據後，宣判納吉關於SRC國際（SRC International）涉及4200萬令吉（約新台幣3億901萬元）的3項洗錢、3項刑事違反信託和一項濫權罪名成立。

根據馬來西亞法律程序，納吉在下一輪審訊必須自我辯護，方式有3種，包括在證人區域內宣誓自辯，然後接受控方交叉盤問（Cross-examination by the prosecution）、在被告區域內自辯或保持緘默。

納吉聽完審訊後，最後選擇第一個選項，即在證人區域內宣誓自辯，然後接受控方交叉盤問。

高等法院法官擇定12月3日和4日、12月9日至12日，及12月16日至19日做為納吉出庭自辯的日期。

一旦罪名成立，依2009年反貪污法第24條，可能遭判處最高監禁20年；罰款為貪污賄款的5倍，或1萬令吉，視何者為高。

今年66歲的納吉，在2009年4月3日宣誓成為馬來西亞第6任首相，直到2018年5月。納吉領導的執政聯盟去年5月意外大敗，公眾對納吉政府貪瀆指控是導致納吉和執政聯盟敗選的主因之一，不久後納吉遭到逮捕，目前累積被控42項罪名，但他極力否認涉及不法。

納吉也是馬來西亞第一位被控上法庭的國家領導人。納吉早前和他的辯護律師形容，這些案件是現今政府對納吉的報復，所有審訊都具有「政治目的」。

(中央社)