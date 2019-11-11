國民黨榮譽主席連戰本月8日舉辦「英雄宴」，邀歷任黨主席陪韓國瑜參加台商挺韓後援會，事後有綠媒及偏綠名嘴指該場活動，是連戰為連勝文競選黨主席鋪略。連勝文今天表示說，那種說法的目的，是要移轉或模糊焦點，是綠營名嘴要見縫插針、搬弄是非，也證明邏輯或頭腦不好。

連勝文今天接受POP Radio《POP搶先爆》主持人朱學恒專訪，被問到英雄宴之事。他說，那場活動的重點是支持韓國瑜，若因他對黨內不分區立委提名名單有意見，就代表他要搶黨主席，「那我就應該表示支持吳主席擔任不分區名單第一名」，但這種作法將吳陷其於不義；或他要在關鍵時刻保持沉默，不得已需面對媒體時才講官話「高來高去」，但是「這種不就是典型政客的做法」？

朱學恒提問，是否為黨內有意貶低「英雄宴」的活動意義？連勝文表示，他不確定始作俑者是否為黨內人士，但他認為提出此說法的綠營名嘴是見縫插針、搬弄是非。

(中時 )