監察院去年調查台北市長柯文哲在醫師任內「無心跳器捐」案，台聯今天取得監委張武器約談柯文哲錄音檔，指控柯文哲涉及刑法損害屍體罪、加工自殺罪、及違反醫師法，是不是殺人魔。台聯並叫陣柯文哲及民眾黨，歡迎來辯論。

台聯下午在監察院大門舉行記者會，聲稱日前收到一份逐字稿及錄音檔，內容是監委張武修約談柯文哲的內容。其中柯文哲約談時提及，台灣一直沒有無心跳器捐法律，後來衛生署學得死後器捐也不要使用葉克膜；心血逆流回來，心臟會重跳，「當時他們每個都很喜歡做移植的醫生，不願做摘取的醫生，所以按奈那些人的話，就是把它(心電圖)關掉。

另外，柯文哲也說為什麼打pavulon呢？因為電刀一下去會動，所以外科醫生會跳到等語。台聯質疑，柯文哲的說明已涉及刑法損害屍體罪、加工自殺罪、及違反醫師法。

台聯文宣部主任潘厚勳表示，監察院、北檢應該硬起來調查清楚，讓社會大眾知道真相，今天把重要片斷公布出來，柯文哲或民眾黨會質疑這是醫療專業，但歡迎柯文哲團隊及民眾黨來跟台聯質疑，台聯會有醫療團隊人員應答，出跟辯論。

台聯組織部主任周倪安也說，今天柯文哲既然有到監察院對此有說明過，台聯也取得逐字稿，她要問無心跳器捐是不是強摘器官，「柯文哲是不是殺人魔」，好像在救人的同時，先殺了一個人，之後才美其名在救另一個人，這是社會無法接受的，呼籲監察院公布自白說明書。

台聯也說，監察院原本7月3日要公布調查報告，但監委王美玉及王幼玲反對，其中王幼玲曾任職台北市政府，是不是有包庇柯文哲之嫌。

對於監委約談錄音為何外流，還交到台聯手上，台聯不願說明，只說就是收到錄音檔及逐字稿。

(中時 )