年薪千萬的呂姓眼科名醫6年前以學弟名義，洽談收購一家診所儀器，他未經對方同意將美容儀器搬走，雖然事後返還仍遭起訴，高院考量呂男犯後沒有悔意，依竊盜罪將他判刑6月、可易科罰金確定。

檢方起訴指控，呂男在2012年以其學弟名義磋商購買眼科診所的儀哭，他明知醫療美容儀器非屬出售範圍，竟在2013年1月25日拿對方交付給他的保全門禁卡及鑰匙，雇請不知情的 搬家公司人員，將美容儀器搬到自己診所使用。

(中時 )