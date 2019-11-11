眼科名醫偷走美容儀器 判刑半年 15:502019/11/11 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 年薪千萬的呂姓眼科名醫6年前以學弟名義，洽談收購一家診所儀器，他未經對方同意將美容儀器搬走，雖然事後返還仍遭起訴，高院考量呂男犯後沒有悔意，依竊盜罪將他判刑6月、可易科罰金確定。 檢方起訴指控，呂男在2012年以其學弟名義磋商購買眼科診所的儀哭，他明知醫療美容儀器非屬出售範圍，竟在2013年1月25日拿對方交付給他的保全門禁卡及鑰匙，雇請不知情的 搬家公司人員，將美容儀器搬到自己診所使用。 (中時 ) #儀器 #美容 #眼科 #診所 #判刑 也許您會感興趣 推薦閱讀 高醫治癌新儀器 控制更精準 04:102019/11/07 地方新聞 女童近視治成眼盲 醫師判賠903萬 12:452019/11/07 社會 「淫妞診所」街頭打廣告？真相揭曉全笑翻 14:562019/11/07 社會 節省成本涉聘僱密醫 李順安遭判刑 16:032019/11/07 社會 開超跑去汽車美容 疑遭尾隨砍傷 20:182019/11/07 社會 挖掘商機 台商轉向開發下沉市場 04:092019/11/08 焦點新聞 職場達人－依納爵科技管理顧問股份有限公司創辦人、執行長 數位轉型推手蘇玶瑩 打造診所雲端管理系統 04:102019/11/09 產業特刊 美和科大 美容生技產學合作豐 04:102019/11/11 投資理財 孩子的爸提告 名媛李珍妮吞千萬股權判1年 11:472019/11/11 社會 雲林偏鄉多無眼科 學童近視多？ 15:452019/11/11 政治 社會熱門新聞 批陳菊蛇鼠一窩 張琍敏獲判無罪 - 新聞 「拳王」 陪練 挨一記重拳倒地身亡 - 社會 地鐵長髮正妹突「開腿」 他看傻：下面空的！ - 社會 色老闆暗示「一周要3次」 女秘書為加薪忍耐做下去 - 社會 母子3屍案 八大行業同事不捨：她常累到打瞌睡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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