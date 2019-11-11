黃蜂隊老闆喬丹(Michael Jordan)每年都對球員說：「我付錢是請你們來打滿82場例行賽的。」最近聯盟一些球隊的輪休策略又成為話題，《今日美國》一篇文章指出時代變了，比賽正在進化，如果喬丹還是用80年代的腦袋治軍，那他就只是聯盟裡數不清的其中一隻恐龍而已。

這話說得比較重，該文認為球員拿薪水不是為了打滿例行賽，而是要爭總冠軍的，所有隊伍與球迷都應該把眼光放在總冠軍上。比如說里歐納德(Kawhi Leonard)上季例行賽只打60場，但他在季後賽打出MVP級的身手，這是最具代表性的輪休成功案例。

老一輩球員與球迷也對輪休不以為然，現在球員拿這麼高薪，然後背靠背的比賽是以前就有了，為何現在的球員如此嬌弱？然而體壇已經變了，NBA大幅修改碰撞規則，聯盟不再打暴力籃球，就連最勇悍的NHL冰球也出現廢除球員單挑的檢討聲浪，這是社會風氣使然，並不表示球員身體變差。

“No Babies Allowed”😂

The NBA in the 80’s & 90’s😏🏀 pic.twitter.com/LieD0s9ZXT — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) 2019年1月12日

不過喬丹確實有立場可以堅持，畢竟他球員時代就是有名的鐵人，例行賽、季後賽都打過很多。再說以他現在老闆的身分，當然希望球員要全勤打卡，因為季後賽沒有薪水(只有很少的獎金分紅)，老闆的薪水確實是支付給球員的例行賽。況且聯盟也不希望球星輪休而衝擊收視率，詹姆斯(LeBron James)、哈登(James Harden)亦都宣稱不需要輪休，可說是現代的硬漢。

(中時電子報)