韓國瑜副手記者會，韓國瑜和張善政擁抱。(圖/袁庭堯 攝)

國民黨總統參選人韓國瑜今天宣布「國政配」成形後，第一個獨家專訪下午獻給《中國時報》。韓在專訪中提到，自己以過來人身分提醒張善政，「民進黨準備的炸彈會丟下來」，他將自己的切身之痛告訴張，民進黨這個老大哥在看你，他們拿不出政績，未來只會加強抹黑，張則回「我有信心接受檢驗」。

日前韓國瑜驚爆有「5顆核彈要炸死我」，吐露又怕遭鋪天蓋地抹黑攻擊。韓國瑜今天受訪透露，日前大概簡短與張善政談了一下，張很多事情心情都坦蕩蕩，彼此交換經驗，「我把我的切身之痛告訴他，後面還有（抹黑）」。

韓國瑜跟張善政說，「民進黨準備的炸彈會丟下來，民進黨這個老大哥在看你，把你所有資料弄過來」，他們沒有政績，所以會加強抹黑，不過張善政老神在在說自己有心理準備。

韓國瑜曾說自己有「5顆核彈」，針對記者提問那張院長有幾顆呢？韓說「我希望他不要太⋯⋯」，畢竟張院長他是很有理想、純潔的人，「他不是像我們講的很多人在政壇幾十年，會算計（的人），他不是」。

韓國瑜說，原本張善政要做老農，地也買好了，現在跳下來，要幫助國家做事情，希望大家能夠接受他，自己只是善意地提醒張，以今天民進黨政治文化一定會不停抹黑，包括先前被爆拿鴻海創辦人郭台銘的捐款也一定會被重提，張則坦蕩說，有信心接受檢驗，自己絕對禁得起考驗。

(中時 )