總統蔡英文8日晚間參加立委劉建國競選總部成立大會，她表示，雲林是這次選舉最重要的地方，「雲林贏，台灣就贏」！對於小英這番話，有媒體報導，小英所言沒錯，因為小英知道，民進黨在雲林立委的選情，已深陷危機，前縣長蘇治芬和現任立委劉建國真的有可能遭國民黨突襲成功，讓雲林綠地變藍天，小英和民進黨怎能不急！

據《上報》報導，綠營內部民調顯示，蘇治芬目前落後國民黨籍的張嘉郡達10個百分點以上，而劉建國雖領先謝淑亞5個百分點，但領先幅度不大，劉謝兩人呈現五五波局面。照理說，雲林本是民進黨鐵票區，選情應屬樂觀態勢，但何以演變到可能全軍覆沒的慘況？對此，綠營輔選幹部給出答案，因民進黨完全治理雲林後，雲林人並沒有感到令人而目一新的改變。

其次，蘇治芬因為疏於地方經營，讓支持者感受不到其基層服務，選情陷入危機；而劉建國則是因選區回饋金縮水的問題，讓選民氣得不再支持，甚至連總統票都打算投給國民黨總統候選人韓國瑜。

(中時電子報)