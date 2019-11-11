駕駛Honda S2000自撞 駕駛自行將車吊離 15:512019/11/11 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 葉姓男子今（11日）上午9時許，駕駛Honda S2000行經新北市坪林區北宜公路52.7公里處，疑因過彎不慎自撞路邊山壁。（翻攝照片／葉書宏新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 葉姓男子今（11日）上午9時許，駕駛Honda S2000行經新北市坪林區北宜公路52.7公里處，疑因過彎不慎自撞路邊山壁。（翻攝照片／葉書宏新北傳真） 葉姓男子今（11日）上午9時許，駕駛Honda S2000行經新北市坪林區北宜公路52.7公里處，疑因過彎不慎自撞路邊山壁，所幸無人受傷，警方獲報到場，葉男酒測值為零，葉男自行請吊車將車輛吊離。 據悉，Honda S2000是本田為慶祝成立50周年而製造，1999年推出後至2009年6月停產，在漫畫《頭文字D》內，被譽為「神之手」城島俊也是駕駛該車款。1999年當時售價為售價207萬，如今二手車也有百萬的行情。 (中時 ) #駕駛 #售價 #漫畫 #車輛 #本田 也許您會感興趣 推薦閱讀 龍子黑道風暗藏父女情 04:102019/11/07 藝文副刊 國道六7車連環撞 2人送醫無大礙 15:332019/11/07 社會 「國民老婆」新垣結衣睽違7年再發寫真 售價出爐網驚呆 16:022019/11/07 娛樂 金漫作《許個願吧》在日發行電子書 18:242019/11/07 生活 特斯拉自動駕駛功能 九成車主很滿意 18:472019/11/07 財經 小輓：阿尼默漫畫集 04:102019/11/08 藝文副刊 交通管控更人性化！中市豐工路與豐工路318巷口設自動感應號誌 21:132019/11/08 生活 臺灣服務業大評鑑- 金牌企業系列報導－汽車賣場和泰豐田 由心出發 深受顧客信賴 04:102019/11/09 產業特刊 龍江和牛 一頭牛售價媲美一部車 04:102019/11/11 焦點新聞 全台單一個案總銷最大手筆 售價今曝光 13:402019/11/11 財經 社會熱門新聞 批陳菊蛇鼠一窩 張琍敏獲判無罪 - 新聞 「拳王」 陪練 挨一記重拳倒地身亡 - 社會 地鐵長髮正妹突「開腿」 他看傻：下面空的！ - 社會 色老闆暗示「一周要3次」 女秘書為加薪忍耐做下去 - 社會 母子3屍案 八大行業同事不捨：她常累到打瞌睡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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