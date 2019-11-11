葉姓男子今（11日）上午9時許，駕駛Honda S2000行經新北市坪林區北宜公路52.7公里處，疑因過彎不慎自撞路邊山壁。（翻攝照片／葉書宏新北傳真）

葉姓男子今（11日）上午9時許，駕駛Honda S2000行經新北市坪林區北宜公路52.7公里處，疑因過彎不慎自撞路邊山壁，所幸無人受傷，警方獲報到場，葉男酒測值為零，葉男自行請吊車將車輛吊離。

據悉，Honda S2000是本田為慶祝成立50周年而製造，1999年推出後至2009年6月停產，在漫畫《頭文字D》內，被譽為「神之手」城島俊也是駕駛該車款。1999年當時售價為售價207萬，如今二手車也有百萬的行情。

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