世界12強賽中華隊闖進複賽，原先擔心的投手戰力反而最穩定，預賽江少慶、張奕兩人漂亮壓制對手，爭取中華隊搶進複賽的門票，不過最被看好的打擊實力卻熄火，團隊打擊率1成85，在6強僅贏過澳洲，而得點圈打擊率更慘，僅1成2，是中華隊近2戰吞敗的原因。

11月5日首戰對波多黎各，中華隊以6比1獲勝，其中得點圈有人的6打席、3打數，僅有一次靠蘇智傑高飛犧牲打回來得分，沒有安打有1次三振；6日對戰委內瑞拉，得點圈有人的7打數，吞下3次三振、有1次雙殺打，僅敲出1支安打，為王威晨的二壘安打攻下1分。

中華隊在得點圈有人時打擊突然熄火的狀況，在台日戰最為明顯，兩隊同樣敲出11支安打，中華隊卻以1比8落敗，共有12個殘壘，9次得點圈有人的機會，敲出2支安打，其中一安為張進德在9下敲安，為中華隊攻下全場唯一1分。

11日複賽對上墨西哥，這個問題同樣沒有解決，得點圈有人的6打數吞下2K，相較江少慶前4局完美封鎖墨西哥，中華隊其實在1、3、4、7局都能上到二壘甚至三壘，不過總是欠缺臨門一腳，此戰也僅敲出3支安打。

預賽3戰得點圈有人共有19次打數，不過僅敲出3安、吞下6次三振，再加上複賽對上墨西哥，得點圈有人6打數無安打，總計4戰得點圈打擊率僅1成2，是中華隊近2戰的輸球原因之一。

不過中華隊賽程尚未結束，明天要對上勁敵韓國之外，接下來還要遇上美國、澳洲，中華隊勢必要重整旗鼓，如同總教練洪一中所說，短期賽事必需迅速做出改變，針對得點圈有人的攻擊心態做提醒，才能展現台灣打者的攻擊能力。

(中時電子報)