纏訟多時的頂新油品案，最高法院上周駁回部分上訴，頂新製油前董事長魏應充合計判刑5月9月，頂新強調此案偵辦時有筆錄記載錯誤等三大違失，近日將聲請再審與非常上訴。不過，彰化地檢署日前囑託台北地檢署代執行，北檢已定於15日上午通知魏報到入監服刑。

針對頂新案，魏應充律師曾召開記者會表達強烈遺憾，質疑判決有5大爭議，最高法院卻視而不見，做出具爭議的有罪判決。強調收到判決書後，將以最快速度，依法聲請再審，另也會針對多項違背法令之處，聲請非常上訴。

律師說，魏應充雖然遺憾，但內心平靜，他希望透過這次機會，讓社會大眾知道判決有誤之處，並循正當程序尋求司法救濟。

針對頂新油品案，最高法院11月6日作成部分確定、部分撤銷發回更審的判決。頂新製油前董事長魏應充，因違反食安法等罪，有26罪判決定讞，其中19罪可易科罰金，另7罪刑度從有期徒刑7月到1年6月不等，合計判刑5年9月，須入監服刑；另犯45罪發回台中高分院更審。彰化地檢署已啟動防逃機制。

同案法人被告頂新公司是判罰金刑，另頂新前總經理常梅峰、陳茂嘉、新越南大幸福公司負責人楊振益等4人，也是部分判決有罪確定；部分發回更審，其中，楊不能易科罰金33罪確定部分，合計判23年6月最重。至於魏應充等4人，未來服刑多久，將由執行檢察官聲請法院定執行刑。

彰檢日前以魏的住居所位於北檢轄區，囑託北檢代執行，北檢已發出通知，要魏於15日上午10時報到，入監服刑。

(中時 )