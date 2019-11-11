新北市藝文協會11月起在土城區公所3樓金城藝廊，展出「藝風畫韻藝術聯展」。（新北市藝文協會提供／許哲瑗新北傳真）

展覽類型涵蓋書法、彩墨畫、油畫、水彩畫等畫作。（新北市藝文協會提供／許哲瑗新北傳真）

展覽類型涵蓋書法、彩墨畫、油畫、水彩畫等畫作。（新北市藝文協會提供／許哲瑗新北傳真）

展覽類型涵蓋書法、彩墨畫、油畫、水彩畫等畫作。（新北市藝文協會提供／許哲瑗新北傳真）

新北市藝文協會11月起在土城區公所3樓金城藝廊，展出「藝風畫韻藝術聯展」。（新北市藝文協會提供／許哲瑗新北傳真）

新北市藝文協會11月土城區公所3樓金城藝廊展出「藝風畫韻藝術聯展」，邀集來自各行各業、平均高齡70歲的退休長者，創作超過百件類型涵蓋書法、彩墨畫、油畫、水彩畫等畫作，不僅展現高齡者孜孜不倦的藝術天賦，更要讓各界看見「人生70才開始」的樂齡生活，展期至11月28日止，歡迎民眾把握時間參展。

土城區公所表示，新北市藝文協會由藝術家楊月明2005年創立，成員大多來自蘆洲地區，藉由定期聚會互相交流、切磋研習，讓彼此的創作內容更加充實、廣泛，這次集結58位藝術家、展出共116件作品，涵蓋書法、彩墨畫、油畫、水彩畫、蠟筆畫等多元風格，值得一窺。

土城區公所指出，「藝風畫韻藝術聯展」象徵高齡者的樂活人生，也讓洽公民眾近距離感受一場會呼吸，且充滿生命力的筆墨饗宴，為區公所增添藝術風情。

新北市藝文協會總幹事陳琍琍介紹，參展藝術家來自各行各業的退休人士，有國小老師、國中教官、油漆裝潢師和家庭主婦等，平均高齡70歲，透過藝術放鬆心情、紓解壓力，協會也希望藉由定期辦展，鼓勵高齡者記錄多采多姿的生活，同時透過繪畫結交好友，共享銀髮黃金族年華。

(中時 )