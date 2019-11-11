民進黨立委參選人賴惠員指羅男已經道歉，不希望他被當成選戰祭旗的犧牲品。（翻攝照／莊曜聰台南傳真）

在賴惠員競選團隊擔任網路小編的羅男被爆料私下傳露鳥照騷擾學長、學弟。（翻攝照／莊曜聰台南傳真）

擔任總統蔡英文和立委參選人賴惠員競選總部社群後援會會長的羅姓男子遭人爆料，私下喜歡傳送不雅照給大學的學長、學弟，因受害者不滿告上警局才曝光，同選區的國民黨立委參選人蔡育輝通批，羅男在賴陣營擔任要職，還擔任網路工作，此種性騷擾行為，對照賴在臉書宣揚性別平權言論，實在太過諷刺，賴惠員則回應，羅男已經致歉表示不會再犯，不希望他因為一時犯錯而被當成選戰祭旗的犧牲品。

蔡育輝表示，羅男行為已經不只一次，據傳在大學期間擔任學長議長時就曾遭人在網路上爆料，但羅行事小心不痕跡，當事人多因來不及留下證據，反而讓他有機會喊冤或稱對方抹黑，蔡育輝說，這名羅姓助理在這次立委選戰中，多次到蔡的粉專上流言中傷，造謠抨擊混淆視聽，在網路上言語霸凌，對照羅男的私下行為令人不齒。

蔡育輝認為，對手賴惠員應該出面說清楚，不能僅以「選舉已到倒數階段，實在分身乏術處理」帶過，如果連自己競選團隊中的成員都監督不好，有劣行還身受重用，未來如何能夠在國會做好榜樣，賴應該為坐視羅男劣行向社會大眾道歉，並呼籲身受其害的人站出來。

賴惠員則回應，羅男從今年黨內初選時進入文宣組內工作，根據該組負責的組長形容，羅男的工作能力與態度都很不錯，在網路社群經營上也有獨到見解，並沒有發現什麼異狀，對於此事，她除了全權委託文宣組負責人全權負責有關的後續進程，也當面勸誡羅男應該自己好好反省思考。

賴惠員說，羅男在她競選總部工作這段期間相當敬業，工作能力也不錯，不希望因為一時犯錯而被當成選戰祭旗的犧牲品，甚至遭到無情的政治性追殺，但未來如果真有騷擾他人的嚴重行為，自然會要求部門主管，慎重考量是否能勝任工作。

(中時 )