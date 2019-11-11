雙11購物節火熱登場，不僅拚人氣，也要搶時效；Yahoo奇摩今首度公開桃園大溪、全新自動化物流中心，是首座百分之百MIT、在地研發建置，有業界最高儲量穿梭式自動倉儲、出貨減少60％，Yahoo奇摩表示，首度參與雙11盛會的自動化物流中心，消費者從下單到包裝出貨最快只要10分鐘，自動化配送分流，雙11出貨火力全開。

Yahoo在台首座AI物流中心，總坪數達8400坪，是Yahoo在台最大投資之一，耗時18個月興建完成；Yahoo奇摩電子商務營運管理事業部資深總監林佩儀表示，這座AI物流是由漢錸科技提供物流設備，工業技術研究院提供自動化軟體，新竹物流負責整合軟體與硬體，在Yahoo奇摩大數據分析下，AI透過學習可決定庫存多少量，就連出貨裝箱所使用箱子的尺寸，都結合人工智慧的技術。

林佩儀表示，自動化物流中心今年10月試營運，Yahoo奇摩對舊倉的員工進行教育訓練、學習新流程，「以物就人」即時作業，包裝標貼更高效，例如三層輸送帶自動化品保包裝站，包裝藍進站、回流、堆送分貨系統一站完成，並全面推行無紙化、採用PDA撿貨，上面顯示撿貨流程，正確率較過去提高3成以上。

Yahoo奇摩購物事業群整合行銷部總監簡育靖表示，雙11活動開跑以來，Yahoo奇摩自動化物流中心整體流量成長3倍、出貨量亦增加3倍，除帶動高單價iPhone

新機換機潮外，65吋大螢幕電視也是熱銷商品；日常生活用品如尿布、零食、衛生紙等，也都引發搶購熱潮。

(中時 )