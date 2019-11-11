針對親民黨主席宋楚瑜可能投入總統選舉，國民黨總統參選人韓國瑜在宣布副手由張善政擔任後，接受中國時報專訪表示，他不會拘泥於戰術，而是升高至戰略層面，不講藍軍分裂，而是講台灣人民如何睜開眼睛做選擇。

韓國瑜推崇宋的個人能力很卓越，但是選舉的態勢，就是兄弟爬山、各自努力，尋求自己最大的支持。民主社會，只要有合乎規定，透過民主的機制出來，都是很正常的，他對於宋省長的行政能力一向很肯定。

至於宋楚瑜出來，會不會比較拉到蔡英文的選票？韓國瑜說，那要看選民的決定，也要看宋後續的論述，他相信宋楚瑜一旦參選，將有自己的論述，也會有期待要的做的事，這些都是動態變化。

萬一宋真的參選，要用什麼去爭取選民在他跟宋之間，兩個都屬於泛藍的人選中做決定？韓國瑜說，他不會去做這事，因為這屬於戰術層面，他不會去做，而是會把層次拉高，做的是大戰略、大方向。

韓強調，他不會在戰術層面，執著於藍軍分裂後票會怎麼樣，這不是他所追求的目標，他參選總統最重要的就是要告訴民眾「你自己做決定」，因為這是牽扯到台灣未來4年的發展，甚至後代子孫的事情，所以他會盡其所能去做，但如果票最後不投他，他也沒有辦法。

(中時 )