【旺董開講】《無色覺醒！是庶民的心聲，也就是庶民的覺醒！兩岸良制比賽愛台灣！》【下】- 真道理性，真愛台灣 - 蔡衍明

旺董蔡衍明繼續在Youtube開講。旺董指出，無色覺醒針對幾條兩岸之間的問題討論，其中第三條就是摒棄政黨惡鬥，讓海峽兩岸的各黨來比賽愛台灣。

旺董提及，第一條是認同兩岸一家親。我們是同根同源，台灣人就是中國人，這個意思很單純，我們就認同我們是中國人就好，認同中國人難道有那麼複雜那麼困難嗎？否則我們從小時候生出來拜的媽祖，這樣說媽祖不就是外國人、關公不就是外國人，廖添丁說起來也是外國人。如果依照你們現在的想法來講，是不是我們都是拜我們自己人 ，我們的祖先神主牌位拿出來也都有寫我們從哪裡來，所以我覺得要承認我們跟大陸是同根同源，我們台灣人就是中國人，這應該沒什麼困難。旺董說現在說的這個不是說要向大陸低頭還是怎麼樣，是說應該找出兩岸最大公約數。

至於取消兩岸交流障礙，心靈契合，旺董說第一、我們承認自己是中國人，第二就是說我們應該是要取消兩岸各種交流的障礙，幫助台灣人認識現在的共產黨，大陸人能理解台灣的需求，以達到兩岸人民心靈氣和、政經融一。旺董說意思就是兩岸的交流因為馬英九也好，甚至蔡英文也好，都一直阻礙兩岸真正的交流，但是真正的交流好處在哪裡？就是大家內心會互相在一起互相信任。旺董說他常在講簽什麼都一樣的意思，就像我們在做生意簽合約一樣，簽來簽去，如果沒有互相信任的基礎，簽什麼都沒用，合同怎麼簽到時候也會互告、也會吵架。旺董說實際上他講的第二條就是大家都是真心真意的互相的交流，尤其交流以前的困難在哪裡，實際上就是我們台灣人對共產黨完全不了解，所以我們在講的就是幫助台灣人認識現在的共產黨。所謂的現在的共產黨是怎麼樣，以前對於共產黨的觀念，就一直想成是以前國民黨教我們的，看到共產黨就快嚇死的那種反應，所以應該要讓我們認識共產黨，甚至共產黨你自己也要想怎樣讓我們認識你，這樣大家才能把內心拿出來交流。

旺董提及，大陸同胞甚至大陸領導，大陸人要理解台灣人的需求，我們現在的心態是什麼，台灣人的心態是什麼，是不是我常講的，你們要做一些講一些甚至做出一些讓台灣人能感動的事情，而且要大膽地做出來講出來，不要只說不做，講出來的話是要能讓台灣人聽得懂的話，這句話可能大陸同胞會想說怎麼聽不懂，有時候大家用詞用語不一定很一樣，所以有時候講出來的我們聽了沒感覺。對大陸實際上可能是很有感覺的話了，我覺得這方面可能希望大陸用一點心來講出讓台灣人有感覺的話，我覺得這兩條能真的了解台灣現在到底需要的是什麼，可以幫助台灣哪一些事，因為大陸真的太大太強了，什麼都可以幫助台灣，這樣子你慢慢甚至很快就可以達到兩岸人民心靈契合政經可以融一。旺董說他常說統一什麼，大家先融合在一起互信基礎都有了，這將來才能真正的內心大家能夠融合為一。

至於比賽良制，比賽愛台灣，旺董說第三條就是摒棄政黨惡鬥，讓海峽兩岸的各黨來比賽愛台灣。旺董覺得你說你共產黨好、你國民黨說你國民黨好、你民進黨說你民進黨好，我們就是人民，我們2300萬人民來講，不然你們大家要講，不是大家喊著要對立要打架要怎麼樣，你要怎麼對2300萬人好，我覺得大陸也可以朝這方面來表現，比如說大陸十三五計畫十四五計畫，他們把每一省的未來都一直規劃下去，他的GDP要多少，要成長多少什麼都有，但是從來你不曾給台灣規劃未來，以前我也有建議，大陸會想說我規劃這個，你們台灣人也不會去做也不會怎麼樣，講這樣是沒有錯，但是有時候你可以做給台灣人看，我們共產黨多有能力可以怎麼做讓台灣的未來怎麼樣，你們國民黨也好、你們民進黨也好，都只是空口說白話，你們有辦法真正為人民好嗎？我覺得這些其實都可以找機會來表現對台灣的同胞愛，這樣是不是能讓台灣人的心比較安定，我覺得大陸那個時候我提出兩岸各黨來比賽愛台灣，其實那個時候我記得安峰山當時是國台辦發言人，忽然之間他說有人提議，大陸可以跟台灣來比賽良制，優良的良、制度的制，我覺得這個也是很好，就是有這個心，大家是不是覺得也很好，對人民來講其實這種良制，就是我們未來生活的安定跟發展，最重要的就是這個制度。

兩岸的心要真正地交流。旺董說第四條就是擁護海峽兩岸和平發展，願以開放的態度來討論未來統一的模式，我覺得兩岸要和平發展你就要讓大陸放心，放心是怎麼樣，我們認同我們兩岸是自己人，我們就是真正的同根同源有血親的自己人，所謂的那台灣人在怕的統一 ，統一是什麼，什麼叫做統一，統一這個提法太籠統了，統一的步驟是什麼，統一的結果是什麼，我覺得這個有必要大家用心來想這個問題。可能搞不好，你以台灣人來講，統一不代表統治，我們就是內心，我們就是中國人，甚至我十大主張裡面有一條，我們把課綱改掉，讓大陸對台灣人放心，其實放心也是統一的一個模式第一步，剩下的其實就是要把台灣人的心和大陸人的心，怎麼樣做到真正的交流。旺董說他是做事業的老闆，也需要有時候利用機會收買人心，人心就是我公司的同事，你們這些各黨的領導人領導班子，難道你不需要想一些辦法，不要說收買那麼難聽，至少就是說把我們的心跟大家連在一起，我覺得這幾條我們這個無色覺醒十大主張，其實我寫的這十條犯了民進黨的十誡。民進黨對於這十條都不會贊成，包括我在講，對台灣的執行死刑判下去了，判了但你不執行死刑，那就等於廢除死刑，廢除死刑台灣人絕對不會同意的。既然判了你就做，不然你做什麼法律，法律要有尊嚴。

第五條是全力拚經濟。旺董表示，支持陸資來台投資與外資同等待遇，這個意思是這樣，你看全世界所謂的陸資都一直去全世界投資，台灣就想說陸資都不要來，我們說起來就是害怕，感覺投資到後來，我們的人會沒有工作或我們的人沒有什麼好處，哪有可能的事。全世界來講只會互惠互利，不然我們可以想一個你大陸企業來投資的建設，最不會影響我們生活，不要投資一個我們聽了都害怕，感覺就會把我們生意人拚倒或怎麼樣，我覺得這個主張真的要好好考慮，不管今天韓國瑜當選或蔡英文再一次被選上，這些你們難道不用去考慮嗎？難道要讓台灣繼續沉淪下去嗎？最重要的就是講裡面的那一條，我覺得課綱這個問題，一定要正常化，把它改回來，這樣子大陸對台灣就可以一直放心下去，我覺得這個應該是兩岸要合起來，基本和最重要的事情。

旺董說第十條是維護基本人權，平等對待陸生與陸配，為什麼說陸生與陸配，你們難道能不把大陸當作自己人嗎？你們一直希望大陸把我們當做自己人，我們不能把他們當自己人，反而對待大陸的陸生跟陸配，比你對待其他東南亞國家更有不平等待遇，這樣子對嗎？我們台灣人的氣度難道這麼差嗎？我覺得這些都是可以好好來想。

(中時電子報)