網上流傳兩段影片，指一名綠衣男子在一條連接馬鞍山公園及海栢花園的行人天橋上，懷疑與人因政見問題發生肢體碰撞，其後多人圍堵綠衣男理論，期間有人叫囂「返大灣區啦。」衝突中，一名身穿黑色衣褲戴口罩男子突從人群衝出，向綠衣男淋潑懷疑易燃液體，其後點火，綠衣男全身着火頓變火人。

身上起火後，綠衣男子迅速脫掉上衣，火種自行熄滅，地上亦有一處被燃點着火。現場人士見狀紛紛走避，亦有人試圖追向縱火兇徒，沿途大叫「不要走啊你」，惟片段未有顯示在場人士是否成功制服該名黑衣兇徒。

東網記者就事件向警方了解，初步確定事發今日(11日)近1時，警方將案暫列襲擊，並派探員封鎖現場調查。事主身體多處燒傷，清醒被送院治理。

據悉，事發前有示威者進入港鐵馬鞍山站大肆破壞，事主疑因不滿車站被破壞而與在場黑衣人拉扯，其後便追逐至上址，續與在場人士口角。

(中時 )