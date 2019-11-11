掀起全球購物狂歡氣氛，開跑1分36秒，成交額即超過人民幣100億元；在1時3分59秒成交額更是突破1,000億元人民幣，比2018年快了43分鐘27秒；而在1時26分7秒，成交額更達到人民幣1,207億元，較去年快了近7小時突破這個數字。早上10時4分49秒，成交額已衝破人民幣1,682億元，超過2017年雙11全天成交額。14時21分27秒成交額突破2,000億元人民幣！天貓雙11再次刷新自己創下的商業紀錄。

開賣1時3分59秒成交額更是突破1,000億元人民幣，比2018年快了43分鐘27秒。（天貓提供）

截至11日凌晨1點，2019天貓雙11已有84個品牌成交過億元，包括Apple、華為、小米、Dyson、Nike、adidas、Uniqlo、波斯登L’oreal歐萊雅、Lancome蘭蔻、Estee Lauder雅詩蘭黛及資生堂等。

NIKE 1分45秒成交破人民幣億元；Apple蘋果官方旗艦店10分鐘成交額超去年全天7倍； Dyson電動拖把10分鐘成交超過去年全天，成為新品翹楚。

(中時 )