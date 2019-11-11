立法院司法及法制委員會今天初審通過《毒品危害防制條例》部分條文修正草案，為了徹底剝奪毒犯的犯罪所得，增訂擴大沒收機制等條文，全案還要交黨團協商。將來檢警查獲被告違反《毒品防制條例》行為時，如果同時發現其他來源不明的不法所得，即便無法確定來自該違法行為，仍可沒收。

行政院版《毒品危害防制條例》修正草案的立法說明指出，所謂擴大沒收，指就查獲被告本案違法行為時，也發現被告有其他來源不明，而可能來自其他不明違法行為的不法所得，雖無法確定來自特定的違法行為，仍可沒收。

法務部次長張斗輝說，擴大沒收機制，主要是不希望毒販保有相關犯罪所得，而且毒品犯罪是「萬國公罪」，為了避免販毒者繼續販毒，且要保護國民身心健康，因此有必要徹底剝奪毒犯的犯罪所得。

不過這樣的修法司法院卻持有疑義，司法院書面報告指出，參考德國刑法第73a條（正犯或共犯犯罪所得的擴大沒收）規定，沒收的前提為法院必須在窮盡證據提出及評價之基礎上，完全地「確信」，如果只是單純的有嫌疑，應避免過度沒收；相較之下，這次修法所定的沒收門檻，在人權保障上是否妥適？有待商榷。

司法院表示，洗錢防制法第18條第2項所定的沒收門檻，雖然也是「有事實足以證明」，但同時限縮必須是「集團性或常習性方式犯罪」；建請主關機關考量公共利益與人權保障的均衡維護，審慎研擬，如果真的要修法，是否應提高沒收門檻，避免發生過度侵害人民財產權的爭議。

經會議討論，初審通過條文明定，檢警如查獲製造、運輸、販賣等毒品犯罪行為時，若當場查獲有其他來源不明之財產，且有「事實」足以證明犯罪行為人所得支配的財產，是取自「其他違法行為」所得者，檢警也可以沒收。

(中時 )