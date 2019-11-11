六十五歲的黃先生，十一年前在高速公路行駛時，肚子突然一陣絞痛，還伴隨大量血便，緊急就醫發現竟是腸中動脈篩住，罹患「腸子中風」，全長超過2公尺的小腸只剩30公分能用，從口吃下食物到肛門排出，常人要24小時，黃先生只花15分鐘，真的成了俗稱的「直腸子」，十一年來只能靠打針攝取營養，直到日前等到大愛捐贈，接受230公分長的小腸，成為台北榮總器官移植團隊成功移植小腸首例。

台北榮總移植團隊兒童外科蔡昕霖表示，黃先生在五十出頭的年紀，開車開到一半肚子爆痛到冒冷汗，確診為罕見的腸繫膜動脈栓塞，俗稱腸中風，因小腸都是靠腸繫膜動脈供應血流，一塞住就會造成小腸全部壞死，只好手術切除。

蔡昕霖表示，術後黃先生只剩三十公分的小腸成了「短腸症」，食物完全無法在身上停留，只能靠全靜脈營養把每天所需熱量蛋白質、脂肪配在一起，藉由血管打入。但打久了會導致內分泌失調、敗血症、靜脈栓塞、靜脈發炎、肝硬化等副作用，過去類似病患往往因為併發症撐不過5年。

黃先生施打了七、八年後，幾乎已經找不到可以打的血管，更因靜脈細菌感染住院多達35次，更換靜脈導管13次，最後面臨腸道衰竭，要保命只剩下最後的選項，即小腸移植。

蔡昕霖表示，小腸移植在所有外科移植中是最複雜的項目，因為手術難度高，移植之後照顧困難，且植入的小腸功能無法預期，全球一整年案例少於一百例，遠低於其他器官。

蔡昕霖說，今年8月終於等到適合的大愛捐贈，透過事前全面的規劃之下，順利在同一醫院完成摘除以及移植，成功替黃先生街上也寫下台北榮總建院60年來的新紀錄；而台北榮總當天也寫下全國唯一醫學中心同時完成心、肺、肝、腎、胰及小腸等所有器官移植項目的紀錄。

「手術之後，最想要獨享一份排骨便當！」黃先生說，經過這一場大病之後，過去大吃大喝、大不了拉肚子的心態，早就不敢再有了，只要一想到各種恐怖、一大堆的後遺症，現在包含生魚片、沙拉等都不敢亂吃，天天依照醫師指示，在居家仔細紀錄及報告包括喝水量、排尿、體溫等各種數值，吃東西也只敢淺嚐即止。

(中時 )