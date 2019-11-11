國民黨總統參選人韓國瑜11日接受中國時報專訪，提及香港警察朝示威年輕人開槍事件，他再次呼籲，北京政府需傾聽香港年輕人的訴求，同時他也對民進黨喊話，勿再用「今日香港、明日台灣」的口號來騙選票。

「人命無價！香港政府真的要好好傾聽人民的聲音」韓國瑜表示，反送中運動迄今，已經有好幾條年輕的生命犧牲了，實在看了心裡難過。香港目前迫切需要「穩定」，局勢穩定不了，將來損失最大的還是香港700萬人民。韓國瑜強調，不只是香港政府，北京更要傾聽香港人的訴求。

韓國瑜表示，大陸曾經承諾香港現行的社會經濟制度與生活方式維持「五十年不變」，但香港回歸迄今才22年，就發生如此驚人的事件，香港和北京政府要正視香港年輕人驚慌、害怕的問題，想出對策。

「今日香港，絕對不會變成明日的台灣」韓國瑜認為，這句話是民進黨用來騙選票的話術。中華民國憲政體制、國格、編制從1911年推動到現在，非常完善。韓國瑜也痛批，台灣社會只會不斷的喊話，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、陸委會主委陳明通，有人飛去香港關切、傾聽當地民眾的聲音嗎？

面對台灣不斷損失邦交國家，韓國瑜認為，兩岸關係和外交關係，如何保持「動態平衡」才是重點。前總統馬英九任內八年處理得宜，就是掌握了這兩大關鍵。若他當選，務必會維持兩岸穩定和平，用誠意與他國維持良好關係。

「和氣生財！」韓國瑜強調，海峽兩岸緊張對峙的關係需要緩和下來，對內講求和諧、對外講求和平，這樣才能帶動經濟發展。

(中時 )