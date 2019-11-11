國民黨總統參選人韓國瑜今天接受《中國時報》獨家專訪時再次提到，「一例一休」非改不可，他下鄉發現連寺廟住持都說「一例一休有問題」，原來是信眾發牢騷抱怨，這項政策讓台灣所有企業家、勞工叫苦連天，因此他上任後，無庸置疑非改不可；另外像是年金改革、課綱都必須重新檢討。

韓國瑜表示，日前他到寺廟就連住持也說「一例一休有問題」，他還以為連寺廟都在反對一例一休，原來是信眾在發牢騷抱怨，「我真的是嚇了一跳」，原來是轉述而已，一例一休讓台灣所有企業家、勞工叫苦連天。

「我們傾聽到這些，會採取對策，我覺得一定要改！」韓國瑜說，將來要重新檢討，要改一個勞方、資方，大家都比較能「喜悅式接受」的狀態。

他透露，日前拜訪基隆最大餅店，已經成立5、60年，勞資雙方關係就像一家人，離去前老闆語重心長告訴他，一例一休過了之後，霎那間一家人關係變得緊張起來，資方害怕勞方檢舉，勞方覺得資方會不會苛刻他們，「一家人因為一例一休造成破壞」，這也是最基層中小企業的心聲。

他認為，將來修法必須讓大家比較開心可以接受，勞資雙方都能賺到錢，「非改不行，無庸置疑」，否則所有企業不論大中小及勞動，就連政府都輸，這個法令全世界獨一無二，不可能對傷害性這麼大的法令視而不見。

至於年改議題，韓國瑜重申，「年改對軍公教警消，我們希望恢復政府原本對他們承諾的保障」，但18％已經不太敢再回來了，畢竟爭議非常高，他也相信大部分軍公教警消，並沒有想到18％的事情，只希望政府兌現當初他們年輕奉獻國家，服務人民的時候，政府承諾過他們的。

韓國瑜說，接觸到很多軍公教，希望政府不要欺騙他們，也不要大幅度的改變，如果給承諾他們就很滿足，問題是現在做不到，蔡政府甚至將他們汙名化，他們不是貪婪的族群，政府一定要從信賴保護原則出發，這一點可以重新檢討，另外對於課綱部分也接到不少民眾反映一定要改，他也允諾會重新檢討。

(中時 )