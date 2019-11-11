國民黨總統參選人韓國瑜找張善政當副手是否加分？國民黨中央委員連勝文表示「加分與否要看這個人能不能發揮。」韓國瑜的優點有三：尊重專業、充分授權與「不懂不會裝懂」。連勝文也暗批蔡總統不尊重專業、剛愎自用，並反問賴清德若擔任蔡副手「強勢的總統，強勢的院長，他（賴）在中間要做甚麼？」

連勝文今天接受POP Radio《POP搶先爆》主持人朱學恒專訪。 對於張善政擔任韓國瑜副手能否加分，連勝文表示「加分與否要看這個人能不能發揮」。他認為韓國瑜的優點有三，他在 2014年參選台北市長時與韓認識，就發現韓對財經人才很重視，日後韓若當總統，財經界人才能脫穎而出，他也相信韓、張可互補。而且韓國瑜最大優點一尊重專業、充分授權，尤其「不懂不會裝懂」，這對執政者是困難的。

連勝文表示，有的人人做到總統位置後，不尊重專業，呈現剛愎自用，蔡政府「一例一休不是這樣弄出來的？兩岸關係走到這樣一個惡劣的狀況，不也是一意孤行闖出來的」？如果賴清德擔任蔡英文副手，屆時「強勢的總統，強勢的院長，他（賴）在中間要做甚麼」？

他說，要像韓國瑜這種人尊重專業、充分授權，財經、社福人才才能有所發揮。

(中時 )