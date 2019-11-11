苗栗縣長徐耀昌、縣議員余文忠（左二）敲響愛心鑼，盼各界善心人士共襄盛舉。（何冠嫻攝）

縣長徐耀昌化身紅包小天使，送上祝福。（何冠嫻攝）

化身紅包小天使 苗栗縣長徐耀昌助陣寒士尾牙

創世、華山、人安基金會每逢農曆年前，以「寒士吃飽30」尾牙活動，傳遞社會溫暖，今年擴大辦理席開60桌，11日苗栗縣長徐耀昌化身紅包天使，敲響愛心鑼致贈紅包，拋磚引玉盼各界發揮愛心認桌、贊助紅包。

第30屆寒士吃飽30尾牙活動，將於明年1月19日登場，苗栗場將於苗栗市西山聖帝廟席開60桌，讓社會弱勢在寒冬飽餐一頓，並贈每人500元紅包過好年。創世基金會苗栗院照顧在地清寒植物人，每年農曆年前與華山、人安基金會策略聯盟舉辦寒士尾牙，今年邁入30年擴大舉辦，為寒士、街友、獨居長輩、單親家庭及清寒學子提供溫馨團圓飯和祝福紅包。

11日徐耀昌變身紅包天使，偕同縣議員余文忠、縣府社會處長楊文志等人到場關懷植物人，徐耀昌率先捐贈第一份紅包，王府飯店團隊也認助尾牙1萬元，拋磚引玉盼能號召更多善心人士共襄盛舉。

徐耀昌表示，健全社會福利需藉政府和民間力量，創世秉持維護人道、尊重生命，照顧社會弱勢，每年寒士尾牙更提供暖食與紅包，今年服務對象增加清寒學子，完善社會照顧，呼籲眾人一起寒冬送暖。

創世基金會苗栗院長陳綠蓉指出，為強化安置機構公共安全，今年將先於6樓改善消防設備，5樓則預計明年辦理，明年登場的寒士吃飽30尾牙目前僅募得3成，盼各界踴躍伸出溫馨雙手。尾牙專線：（037）275-848，劃撥帳號22343298、戶名創世基金會。

(中時 )