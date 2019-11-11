今天是11月11日光棍節，除瘋搶購外，也別感到孤單！話說明年就是即將2020年，除有「愛你愛你」的可愛諧音之外，翻開農民曆更會發現這可是「雙春兼閏月」宜嫁娶的超級好年。有旅遊業者推薦單身限定的「大稻埕戀愛一日遊」行程，拜霞海城隍廟求良緣，相傳這裡也是日本明星小林幸子拜月老的好地方，來這看古蹟、嘗姻緣餅，也能體驗手作銀飾，讓旅遊增添浪漫氣息！

說到脫單，許多單身男女都會到台北霞海城隍廟誠心祈求月老為他們牽線好姻緣。據廟方統計，每年有超過6000對佳偶帶著喜餅回到廟裡還願，更曾有過一年內高達9316對佳偶以喜餅答謝的最高紀錄。旅遊體驗平台KKdayK與台北霞海城隍廟推出獨家特別企劃「單身限定大稻埕戀愛一日遊」，讓參與者透過旅遊更認識對方，增進彼此好感度

到李亭香餅舖做姻緣餅開始。用雙手親自捏出一個印有「天賜良緣」的姻緣餅。（KKday 提供）

行程從一起到李亭香餅舖做姻緣餅開始。用雙手親自捏出一個印有「天賜良緣」的姻緣餅，是給自己最誠摯的祝福。不僅如此，店家更貼心準備了配對小卡與話題箱，互動破冰遊戲不僅讓害羞煙消雲散、配對成功者更可獲得精美小禮！

接著到印花樂體驗手作絹印袋，將姻緣餅裝入其中象徵戀情可以順利入袋，並在活動尾聲到台北霞海城隍廟拜拜，讓月老為你祝福。離開前別忘了喝杯平安茶，裡面有枸杞、紅棗跟砂糖，象徵顧好自己、找到對象、甜甜蜜蜜！

參加完「大稻埕戀愛一日遊」後，或許你對同行的某個人有點好感，但總覺得還差那麼一點點嗎？不妨兩人還可以就地續攤。位在霞海城隍廟對面的福來許咖啡廳，有著復古風的空間與美味的咖啡甜點，是約會的好去處不妨來個下午茶套餐，讓你和他一邊享用充滿祝福寓意的甜點，一邊悠閒地聊聊天，度過甜蜜的下午茶時光。

在迪化街的金工坊一起體驗手作銀飾。（KKday 提供）

若是最後幸運地促成佳偶，別忘了再安排一天一起回到台北霞海城隍廟向月老還願。除了舊地重遊、重溫相遇的美好之外，還可以到位在迪化街的金工坊一起體驗手作銀飾。透過專業講師的細心指導，打造屬於自己且別具意義的手作飾品！光棍節不孤單！一個人旅遊也自在，多人也開心！讓美麗的邂逅讓旅行增添美好回憶。

(中時電子報)