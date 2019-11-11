南韓青瓦台國家安保室長鄭義溶昨日表示，如果能實現韓日關係正常化，韓國政府有意重新考慮續簽「韓日軍事情報機密保護協定」。

南韓「韓民族新聞」報導，鄭義溶10日下午在青瓦台新聞中心與總統秘書室長盧英敏、政策室長金尚祖舉行聯合記者會，就韓日軍事情報機密保護協定（GSOMIA）等議題，重申南韓政府的立場。

「韓日軍事情報機密保護協定」規範雙方交換情報且對情報有保密義務，特別是有關北韓核武與飛彈戰力的情報。不過，這項協議因韓日雙方發生齟齬，將在11月23日零時終結。

鄭義溶強調，韓國和日本是最近的鄰國，是東北亞和平與穩定而合作的夥伴關係，但是韓日關係近期陷入困境的根本原因是日本造成的。

他說，日本對對韓國採取了出口限制措施，所以在這種局面下，南韓政府是不可能續簽「韓日軍事情報機密保護協定」。

鄭義溶認為，南韓與日本的軍事情報交流並未因「韓日軍事情報機密保護協定」的終結而完全阻斷，對安全的影響也是有限的。

報導指出，鄭義溶這番話重申了南韓政府的處理原則，也就是只有日本政府先解除出口限制措施，南韓政府才能重新考慮續簽「韓日軍事情報機密保護協定」。

鄭義溶強調，「軍事情報保護協定與韓美同盟毫無關係，應當由韓國和日本來解決。」

也同時表示，「韓日軍事情報機密保護協定」的終結不會對韓美同盟造成打擊，如果美國能給予某種合作，南韓政府將非常歡迎，期待美國為解決韓日衝突發揮作用。

另外，青瓦台秘書室長盧英敏說，南北韓關係得不到改善，主要是構建朝鮮半島和平的非核化談判就難以取得大的進展。南韓政府正在繼續研究能夠使南北韓關係取得實質性進展的可操作方案。

韓聯社今天報導，南韓國防部發言人崔賢秀11日在記者會上表示，只有日本取消不當的經濟報復措施，韓日恢復友好關係，南韓政府才會重新考慮包括軍情協定在內的多項措施。

他強調，目前韓方仍堅持終止該協定的立場。

(中央社)