各界人士踴躍參加。（遠航提供／張佩芬台北傳真）

邀請金曲歌后葉璦菱等演藝人員熱情演出。（遠航提供／張佩芬台北傳真）

演唱會上遠航發言人盧紀融(左11)與高雄市愛益獅子會合影。（遠航提供／張佩芬台北傳真）

遠東航空投入社會公益不遺餘力，長期推展公益活動傳達愛心，今年與高雄市愛益獅子會攜手舉辦『讓愛永恆 希望無限』公益演唱會活動，上周六(9日)下午14：00在高雄樺舍商旅演藝廳(原澄清會館演藝廳) 舉行。

活動由愛益獅子會第4屆會長呂美慧發起策劃，委由小吳宗憲之稱的「梅東生」協助指導，邀請金曲歌后葉璦菱、總鋪師歌王歌后陳隨意及謝宜君夫妻檔、那卡西國寶李炳輝、超偶歌手江明娟、師奶歌王沈建豪及演歌歌后甲子慧、校長歌手王萊等，一同熱情演出。

『讓愛永恆 希望無限公益』演唱會門票入場券採認購方式，廣邀各界人士踴躍參加，活動收入扣除必要支出外，總額將全數捐贈予『財團法人罕見疾病基金會』、『高雄市私立紅十字會育幼中心』、『創世基金會』、『高雄市鼓山國小棒球隊』及『台灣全人關懷照護服務協會』等五個單位，將這份愛心傳遞無遠弗屆。

遠東航空發言人盧紀融副總表示，遠東航空一直以來長期投入社會公益，對社會關懷從不間斷，除了善盡企業社會責任外，同時也能夠藉由拋磚引玉，呼籲更多企業與個人重視對弱勢團體的關懷，期盼藉由藝人們溫暖的歌聲，匯集社會大眾在欣賞優質演場會的同時，也能一起關懷弱勢及偏鄉學生教育、協助罕見疾病的病友、兒童癌症、失智症預防等，讓更多人能夠感受到社會的溫暖與愛心，將這份善心持續在各地發酵。

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