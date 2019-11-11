中華隊先發投手江少慶今（11）日在墨西哥之戰先發5.2局送出8K，被敲3支安打，包括1發全壘打、失2分吞下敗投。投球內容與預賽首戰對波多黎各相差並不多，無奈等不到隊友火力支援，6局未投完退場。

賽後江少慶對自己的表現感到滿意，並表示接下來如果有需要，只要身體狀況已經恢復，他願意再上場投球，幫助中華隊爭取成績。

江少慶指出，賽前知道這場比賽非常重要，特別觀看情蒐小組提供的影片。其實拉丁美洲球員的打擊習性大致上差不多，長打能力也不錯。今天特別把球壓低，效果也不錯，直到5局下球數落後，為了搶好球數，1顆失投的150公里速球被對方逮中，擊出陽春全壘打，連自己都覺得很可惜。

中華隊雖輸掉複賽首戰，但還不是完全沒有機會晉級。如果接下來幾天球隊有需要他上場，江少慶仍願意上場投球，但必須等身體狀況完全恢復。江少慶說，如果遇到這種情形，會再與教練團協調。

(中時電子報)