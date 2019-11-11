國民黨總統參選人韓國瑜11日宣布副手為前行政院長張善政，「國政配」已定案，張善政表示，自己無黨無派希望陪韓國瑜帶領國家回歸善良政治的本質，更已決定於14日上午，將來到基隆為立委參選人宋瑋莉站台，並與基隆市民見面、傾聽民意。（吳康瑋攝）

國民黨總統參選人韓國瑜11日宣布副手為前行政院長張善政，「國政配」已定案，張善政表示，自己無黨無派希望陪韓國瑜帶領國家回歸善良政治的本質，更已決定於14日上午，將來到基隆為立委參選人宋瑋莉站台，並與基隆市民見面、傾聽民意。（吳康瑋攝）

國民黨總統參選人韓國瑜11日宣布副手為前行政院長張善政，「國政配」已定案，張善政表示，自己無黨無派希望陪韓國瑜帶領國家回歸善良政治的本質，更已決定於14日上午，將來到基隆為立委參選人宋瑋莉站台，並與基隆市民見面、傾聽民意。（吳康瑋攝）

國民黨總統參選人韓國瑜11日宣布副手為前行政院長張善政，「國政配」已定案，張善政表示，自己無黨無派希望陪韓國瑜帶領國家回歸善良政治的本質。據消息指出，張善政14日將來到基隆為國民黨立委參選人宋瑋莉應援，宋瑋莉競選總部對此表示，將藉此機會與副總統參選人張善政深談民生及工作機會的前景，並希望未來可以推動在地的產業、觀光鏈，將基隆的工作機會「確實」的帶給在地的居民。

宋瑋莉競選總部指出，觀光及工作機會都是基隆市民最在意的議題，也是身為政治人物最需要為民喉舌的地方，並指出，張善政是種菜郎出生、韓國瑜則是賣菜郎出生，更是庶民中的庶民，剛好是最能合作無間為民喉舌的組合，宋瑋莉期許在張善政到基隆後，可以藉機繼上次韓國瑜的基隆傾聽之旅後，連同他的副手也一併將在地市民的聲音盡收耳裡，以他科技的背景協助韓國瑜將台灣帶領成為科技國度，落實庶民經濟抬頭。

張善政11日在發布記者會後，聲明自己希望以無黨籍身分何韓國瑜一起帶領國基回歸善良政治的本質，宋瑋莉則指出，這跟她提出的「透明力量」有一曲同工之妙，都是希望不分藍綠的為在地市民爭取「真實」的權益，她也指出，只要為國家的未來，人人都應該挺身而出，這應該也是張善政的理念。

(中時 )