市議員呂美玲11日展示出一張坐擁156筆土地的截圖，更直指國民黨立委參選人宋瑋莉被封為「基隆地王」的一則新聞及一張製圖，而這貼文者就是市長林右昌。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

市議員呂美玲11日展示出一張坐擁156筆土地的截圖，更直指國民黨立委參選人宋瑋莉被封為「基隆地王」的一則新聞及一張製圖，而這貼文者就是市長林右昌。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

市議員呂美玲11日展示出一張坐擁156筆土地的截圖，更直指國民黨立委參選人宋瑋莉被封為「基隆地王」的一則新聞及一張製圖，而這貼文者就是市長林右昌。（吳康瑋攝）

基隆市議會11日總質詢，市議員呂美玲展示出一張坐擁156筆土地的截圖，更直指國民黨立委參選人宋瑋莉被封為「基隆地王」的一則新聞及一張製圖，而這貼文者就是市長林右昌。呂美玲大力指控林右昌惡意轉貼該資訊，意圖使宋瑋莉不當選，而林右昌透過幕僚回應指出，他看到的時候很驚訝，他只是在封閉的後援會群組內，努力釐清該資訊是否是假訊息。

呂美玲接著指出，市長有行政資源，可以清楚明白的調查，但不應該放在群組給大家看，貼在這邊是意圖使人不當選，更何況宋瑋莉現在還是民意代表，也是監督市政的議員，這樣傳播出去是不可取的。她也強調，市長說轉貼的群組是封閉的後援會，但截圖為何會流傳出去，就是因為有人看不下去了才會流出。

呂美玲說，林右昌身為市長是具有行政資源的，不應該跟著中央一起抹黑他人，她並控訴，難道民進黨一貫的手法都是用黑齊她參選人來贏得選戰嗎？「市長你黑別人黑很大，這樣不可取」，應該以身作則，而非跟著別人起舞。她也表示，知道市長支持蔡適應，但不應該以無所不用其極的手段來當選，這樣的手段是錯誤的。

林右昌則透過發言人沈詠珮聲明，市長在看到資訊時非常訝異，所以才在封閉群組找朋友來討論真偽，並非有意流傳，沈詠珮也表示，市府方不會去追查是誰流傳出去。

(中時 )