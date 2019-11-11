前行政院長張善政今和國民黨總統參選人韓國瑜一同出席副手記者會，韓邀張出任副手，張也允諾說「他不能置身事外，國民黨共同目標就是明年下架民進黨蔡政府」。而對於初選後和韓國瑜跑透透的前台北縣長周錫瑋，沒能接副手，有韓粉就力拱，將他排入立院不分區立委，認為他能屈能伸，足堪重任。而這文一出，也吸引3千多位韓粉按讚。

韓國瑜今（11）日正式宣布副手人選，一如外界預料的「國政配」，副手是國政顧問團總召張善政，韓說，兩人都熱愛中華民國，擔憂台灣前途與未來，會一本初衷為人民打拚，明年共同下架蔡政府。

有韓粉在「村長全國粉絲團」臉書社團發文表示，「請大家來推薦周錫瑋縣長排入『不分區立委』，進入『立法院當龍頭』，他有魄力、剛柔並進。相信是最好選擇」。

周錫瑋出生於彰化縣，輔仁大學大眾傳播系學士，美國南加州大學公共行政、企業管理雙碩士。曾任臺灣省議會議員、國民黨籍第4-6屆立法委員、臺北縣第15任縣長（末任，後改制為新北市）。

周錫瑋過去縣長任內受矚目的政績之一，包括讓《地方制度法第四條》及《第七條條文修正案》在立法院闖關成功，一舉突破歷任縣長努力30年的北縣升格案，讓臺北縣升格為全國首個準用直轄市編制的縣。

許多韓粉看過貼文紛紛留言。「周縣長加油進入立法院當韓國瑜的靠山取代王金平」、「最佳人選，支持周錫瑋」、「虎哥地方首長+中央立委多年經歷。適合當行政院長」、「虎哥當行政院長是最佳的人選」、「讚成！」、「老吳會生氣氣」、「好人選」、「周縣長進立法院非常讃」。

(中時電子報)