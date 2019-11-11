針對國民黨將公布的立法院不分區名單，韓國瑜11日接受中國時報專訪表示，身為國民黨提名的總統參選人，他完全尊重黨中央的安排，因為中華民國就像雄壯的老鷹，要有兩隻翅膀才飛得高，他當然期盼選民支持，至於吳主席的排名，他相信很多的聲音，黨中央都聽到了。

韓強調，他對於不分區立委的名單，他都支持黨中央以及吳主席所討論出來的規畫，他很期盼，廣大的台灣人民能夠支持國民黨所提出的不分區名單。

因為如果他能夠選上總統，有很配合的立法院做起事情來可以一條心，當然國民黨如果立法院過半，不是百分百的護航，即使是自己同黨執政之下，也是可以有意見的，沒有問題。

所以他會說，中華民國是一隻雄壯的老鷹，只有一隻翅膀飛不高，只有總統府飛不高，一定要有立法院跟著一起飛。在名單公布之後，站在他的立場，當然期待民眾多多支持。

至於吳主席如果列在安全名單的之內或之外，他怎麼看？韓國瑜說，因為名單還沒有具體公布，但他身為國民黨總統提名的參選人，他很希望選民能夠支持，等名單公布之後，大家再來討論。

會不會建議吳主席名單的排名要列在哪？韓強調，他完全尊重黨中央的安排，因為很多的聲音，相信黨中央應該都接收到了。

(中時 )