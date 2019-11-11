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Pascal Siakam is VERY good at basketball. pic.twitter.com/bYvLdhuwml — Toronto Raptors (@Raptors) 2019年11月11日

湖人今天在主場迎戰上賽季總冠軍暴龍，詹姆斯雖然繳出最近4場的第3次大三元成績單，但守不住席亞卡與范維利特，最終104比113敗下陣來，不但本季7連勝止步，而且還吞下對戰10連敗。

湖人前次擊敗暴龍得追溯到2014年12月1日，當時在經過延長加賽之後才終於129比122險勝，此後已有5年的時間不曾馴服過暴龍，尤其是本季獲得「一眉哥」安東尼戴維斯、「魔獸」霍華的加盟也無力止敗。

根據美國媒體統計，暴龍此役攻下113分是湖人本季至今失分最高的戰役，湖人先前的8場比賽防守效率高達97.9，全聯盟第一，可惜在暴龍的面前還是顯得不堪一擊。

詹姆斯今天繳出13分、13籃板、15助攻，但實際上詹姆斯的手感不佳，全場15次出手只命中5球。然而詹姆斯過去碰上暴龍的場均是28.3分、7.3籃板、7.7助攻，投籃命中率高達53%，他所率領的球隊與暴龍交手戰績53勝14敗，季後賽戰績更是恐怖的12勝2敗，詹姆斯今天手感欠佳實為少見。

暴龍此役能夠逆轉勝的最大功臣席亞卡24分、11籃板、4助攻，范維利特23分、7籃板、10助攻，鮑爾14分，原本是邊緣身分的布切，由於伊巴卡受傷缺陣，他把握住上場機會貢獻15分，當中9分出現在第四節，可說是暴龍獲勝最佳奇兵。

(中時電子報)