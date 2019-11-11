落網的200噸的大陸補給船，專門提供越界陸船油料補給。（海巡提供／李金生金門傳真）

海巡冒著惡劣天候，逮捕蛇行拒檢的陸船。（海巡提供／李金生金門傳真）

距金門本島72浬的烏坵海域進入魚汛期，大陸漁船頻繁越界作業，因為有加油船補給油料，可以夜以繼日不停捕撈。海巡署昨（10）日派遣艦艇出海掃蕩，逮捕1艘柴油補給船，對方數度飆船逃避取締，惡風險浪過程十分驚險。

昨天中午12時，海巡署艦隊分署支援500噸級「金門艦」及「PP-10039艇」1艦1艇，自臺中港及金門料羅港出海，兵分2路挺進烏坵海域。迄下午16時許，在烏坵島南0.9浬處攔截1艘準備替越界作業的大陸船隻「加油」的柴油運補船。

但在0.5浬處集結的大陸漁船發現海巡艦艇包抄來到，趕緊分頭鳥獸散，無船名的油料補給船也拒絕停船受檢，一路蛇行與海巡艦艇玩起捉迷藏。

PP-10039艇緊追強靠，特勤隊幹員冒險登船控制，蕭姓船老大坦承在我方海域為大陸漁船提供油料補給，違反《兩岸人民關係條例》事證明確。

PP-10039艇將蕭姓船老大等5人，連同船隻連夜押解返航料羅港，「金門艦」則持續駐防烏坵，預防大陸漁船去而復返。這艘遭查扣的200噸級補給船，將在完成調查後依法處分，罰款將比一般漁船的新台幣30萬元以上，高出至少1倍。

(中時 )