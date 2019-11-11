台中市府要求中火從近年最高用量1839萬噸降至1104萬噸，明年1月25日前未落實，但中火目前規畫明年整年度生煤用量僅降至1260萬噸，雙方要求相差156萬噸，中間差距「煤」有討價還價的空間。環保局11日表達強烈遺憾，也撂重話，中火屆時若未符合減煤4成的計算基準，依法最高可開罰2000萬元。

中火10部機組許可證明年到期，台電以中火生煤「許可量」為基準，從2100萬噸減煤4成，估計2020年降至1260萬噸以下，未落實市府制定的《台中市生煤自治條例》規定，目前規畫明年整年度生煤用量僅降至1260萬噸。

市府今天表達強硬立場，重申《台中市生煤自治條例》是以「生煤用量」作為減煤四成計算基準，要求中火從近年最高用量1839萬噸降至1104萬噸，明年1月25日前未落實，否則最高可開罰2000萬元。

環保局強調，市府在2016年1月26日公布施行《台中市生煤自治條例》，透過許可證展延及異動時機，明定以「生煤用量」為減煤4成計算基準，並載入許可證中，日前已函文提醒台電應遵守規定，中火10部機組許可證，明年1月25日前，需將生煤用量降至1104萬噸。

「不要再打烏賊戰！」副市長楊瓊瓔表示，以非常沉痛的心情來說明，她質疑台電遭查獲廢水超標，既然現在可不排放廢水進行改善，過去為何要排放，現在才做根本來不及。

楊瓊瓔強調，中火遭查獲廢水7次超標，若非市府查獲，現在汙水恐源源不絕、持續排放，叫市民情何以勘，中火「汙染就是汙染」，與用電無關，請台電不要再打烏賊戰。

今年10月1日，中央環評審查小組已通過中火新增兩部燃氣機組，將於12月送大會審查，為捍衛市民健康，市府絕對會有作為，不僅將藉生煤條例嚴格要求台電減煤4成，也絕對會嚴陣以待，每日監控汙染排放，違規立即開罰，絕不寬貸。

對台電表示，中部地區今年到10月底止，有81％天數需依賴北部與南部電廠跨區支援供電，對此，市府譴責中火蓄意誤導，中火近期多部機組停機主要是為改善廢水超標，不得已情況下所做出替代措施，並非自主友善降載。

環保局也指出，近兩年通霄、大林、林口陸續有燃氣複循環機組與超超臨界燃煤機組加入運轉發電，估計增加發電量足以取代中火將近一半的發電量，可挹注填補中火減煤的電力缺口；蔡英文總統與經濟部長沈榮津10月份公開指出「台灣已不缺電」，以今日為例全國尖峰備轉容量率達11.2％，供電綠燈，代表供電充裕。

「中火是台中空汙最嚴重的固定汙染源，目前尚未實現減煤4成！」環保局抨擊，中火未完成燃煤機組汰舊換新，不肯承諾除役老舊燃煤機組，又規畫新增2部燃氣機組，台中人絕不會接受，除非中火做到「減煤4成、汰舊換新」兩大原則，否則市府絕不妥協。

(中時 )