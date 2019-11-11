全球狂歡瘋1111，基隆長榮桂冠酒店於11日週年慶開跑，也大推限時優惠，在整個活動開始，長榮桂冠酒店基隆及台北的服務人員們以寶萊塢式的熱鬧迎賓舞開場，歡迎到場的來賓，並邀請熊米屋的趙又琳董事長、輔導老師與小愉兒們一起唱歌慶生，祝福即將成立家園的小愉兒們儘早圓夢，也呼籲各界持續以實質愛心鼓勵這群身心障礙卻從不放棄自立更生的孩子們。

接著，因應寒冬即將到來，基隆長榮桂冠酒店不忘送暖，邀請基隆主恩兒童之家的傅碧霞執行長，為重新展開新生活的孩子們送上12條溫暖的羽毛被，希望為這群失去家庭溫馨的孩子們增添愛與溫暖。

長榮桂冠飯店指出，自即日起到12／22，還有住宿房客可憑$1加購伴手禮『台灣海味鳳梨酥』1個(原價$80)；或是房客憑$111加購早餐1客等優惠(原價$520＋10％)，眾多優惠就是為了要回饋基隆當地消費者，相關優惠可上飯店官網www.evergreen-hotels.com/branch/Keelung 查看。

(中時 )